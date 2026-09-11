Datos Clave El compromiso: “Le propuse volver a ser convocado a la selección”, reveló Gago. El antecedente: Morales no era citado a la Roja desde 2024, tras su marginación de la Sub-23. La baja para la U: Suspendido por acumulación de amarillas, se pierde el duelo ante La Serena.

En 2024, Marcelo Morales protagonizó una salida polémica de la selección chilena Sub 23: Nicolás Córdova lo marginó del plantel por su condición física, en un episodio que en su momento generó bastante ruido mediático. Dos años después, ambos volvieron a encontrarse, esta vez con un final feliz: el lateral fue nominado a la Roja absoluta para la gira por Norteamérica, y Fernando Gago reveló el trasfondo de esa recuperación.

El defensor de Universidad de Chile no será parte del duelo de este domingo ante Deportes La Serena, tras llegar a las ocho tarjetas amarillas y quedar suspendido por segunda vez en el torneo. Pero esa mala noticia quedó eclipsada por la nominación a la selección, motivo por el cual Gago decidió compartir un detalle de la interna del camarín.

El compromiso que Gago hizo con Morales

Consultado por el progreso físico del jugador, el técnico argentino contó que la conversación se remonta al primer día que ambos coincidieron en el club. “Fui claro con él el primer día que llegué, me propuse y le propuse de volver a ser convocado en la selección. Tuvo una predisposición muy buena, los primeros partidos conmigo no terminó los 90 minutos y le exigí que tenía que terminarlos, ponerse bien para cumplir el objetivo”, reveló Gago.

El reconocimiento al crecimiento de Morales

El entrenador destacó el trabajo integral del jugador durante este proceso. “Creció futbolísticamente, físicamente, mentalmente, creció mucho, es un muchacho que lo quieren mucho en el vestuario y me pone contento que vuelva a la selección”, cerró.

Morales llega a esta convocatoria en gran nivel, con 17 partidos disputados en el Campeonato Nacional, un gol y cuatro asistencias, consolidándose como titular indiscutido en el esquema de Gago. La Roja enfrentará a Canadá el 26 de septiembre, a Estados Unidos el 29, y cerrará la gira ante México el 6 de octubre.