Datos Clave El gran ausente: Pese a ser uno de los jugadores con mejor rendimiento en la actual temporada del torneo local, el volante viñamarino no apareció en la lista del técnico interino. La molestia: Un histórico multicampeón del cuadro albo alzó la voz para criticar la decisión, asegurando que su aporte físico era vital para el equipo nacional. El contraste: La exclusión llama aún más la atención considerando que la Federación sí decidió convocar a cinco de sus compañeros de equipo para la gira.

Durante la jornada de este jueves, la expectación se apoderó de Juan Pinto Durán con la entrega oficial de la nómina de la Selección Chilena para la gira por Norteamérica. Tal como se anticipaba debido al gran presente del club en el Campeonato Nacional, Colo Colo tuvo una participación protagónica en el listado, pero con una ausencia que no dejó a nadie indiferente.

Mientras cinco jugadores del plantel dirigido por Fernando Ortiz preparan las maletas, la marginación del mediocampista Álvaro Madrid generó un fuerte debate.

¿Por qué exigen a Álvaro Madrid en la nómina de La Roja?

El viñamarino es considerado por muchos como el principal motor de Colo Colo en este 2026. Ante su exclusión, fue Leonel Herrera, histórico multicampeón de la institución alba, quien sacó la voz en conversación con En Cancha para defender el nivel del jugador y cuestionar la decisión del cuerpo técnico nacional.

“Madrid ha demostrado que está en un momento tremendo en Colo-Colo. Su aporte físico podía ser bastante beneficioso para el juego que pretende Nicolás Córdova en la Selección Chilena, por lo que me extraña que no lo haya llamado”, disparó de entrada el exjugador.

Si bien Herrera comprende que el “Proyecto 2030” busca un recambio generacional en Juan Pinto Durán, recalcó que el nivel del mediocampista no puede ser ignorado: “Insisto en que Álvaro Madrid merecía un llamado por parte de Nicolás Córdova, a pesar de su edad. Es uno de los pilares de Colo-Colo y de los mejores volantes que hay en Chile en estos momentos; tiene que recibir sí o sí un llamado en los próximos partidos”.

¿Cuáles son los números de Álvaro Madrid en Colo Colo este 2026?

La exigencia del histórico “Chuflinga” Herrera está firmemente respaldada por las estadísticas. Durante la presente temporada, el volante se ha convertido en una pieza inamovible en el esquema de Fernando Ortiz, disputando hasta la fecha un total de 31 partidos oficiales con la camiseta alba.

En esa cantidad de encuentros, el mediocampista no solo aporta en la recuperación, sino que registra siete goles y cuatro asistencias, consolidándose como uno de los agentes ofensivos más peligrosos del torneo.

¿Qué jugadores de Colo Colo sí fueron convocados a la Selección Chilena?

Pese a la ausencia de Madrid, el “Cacique” será el equipo que más nombres aportará a La Roja, confirmando su cartel como el mejor equipo chileno de la temporada.

Nicolás Córdova decidió convocar a los defensores Jonathan Villagra, Iván Román y Diego Ulloa, junto a los volantes Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández. Si bien el llamado representa un premio al rendimiento del plantel, le generará un enorme dolor de cabeza a Fernando Ortiz, ya que los cinco futbolistas serán bajas obligadas para la llave de octavos de final de Copa Chile frente a Audax Italiano.

¿Contra quién juega Chile en la gira de amistosos?

Los jugadores nominados de Colo Colo y el resto de los convocados deberán viajar a Norteamérica para enfrentar una dura prueba ante los tres países que albergaron la última Copa del Mundo. El calendario de La Roja iniciará ante Canadá, continuará frente a Estados Unidos y cerrará la exigente fecha FIFA midiéndose ante México.