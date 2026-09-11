Noticias de Colo Colo hoy 11 de septiembre: El freno de Mosa, inédita formación y revancha de los “cortados”
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Carla Bernucci
Aníbal Mosa congeló públicamente las aspiraciones de Arturo Vidal y Fernando Ortiz, lanzando un firme mensaje que posterga cualquier decisión sobre renovaciones. En la cancha, el "Tano" sorprende con un drástico cambio de esquema para recibir a Deportes Concepción, mientras la masiva partida de seleccionados obliga al estratega a mirar hacia los "borrados" del plantel, abriéndoles una inesperada puerta para ser titulares en la Copa Chile.
La euforia por el masivo homenaje a Mirko Jozić en el Teatro Caupolicán y la cómoda ventaja de 14 puntos en la cima del Campeonato Nacional no nublan la vista de la dirigencia de Blanco y Negro. En medio del clamor popular por retener a las figuras que están al borde de finalizar sus contratos, Aníbal Mosa decidió golpear la mesa y enviar un mensaje rotundo que funciona como un freno temporal a las presiones mediáticas de Arturo Vidal y a las pretensiones de Fernando Ortiz. El mandamás albo impuso una política de “congelamiento” absoluto de las negociaciones, recordando con amargura los millonarios errores del pasado reciente y exigiendo enfocar todas las energías exclusivamente en el césped.
Y es precisamente en la cancha donde Fernando Ortiz concentra sus mayores dolores de cabeza y sorpresas. De cara al duelo dominical frente a Deportes Concepción, el estratega argentino patea el tablero táctico, abandonando su característica línea de tres defensores para dar paso a una formación más tradicional que trae de regreso a nombres inesperados al equipo titular. Estos movimientos son la antesala de lo que será un verdadero laboratorio de pruebas para el “Tano”, ya que la inminente y masiva fuga de seleccionados nacionales lo obligará a resucitar a los jugadores “cortados” del plantel para hacer frente a la Copa Chile, abriendo una ventana de oro para quienes parecían olvidados en el Monumental.
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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del rearmado táctico de Fernando Ortiz para el domingo, el parte médico oficial de Jonathan Villagra y todas las repercusiones tras el firme mensaje de Aníbal Mosa sobre las renovaciones del plantel.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).