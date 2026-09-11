Datos Clave Mosa frena todo por “el fantasma de Almirón”: El presidente de ByN le pidió paciencia a Arturo Vidal y congeló la renovación de Fernando Ortiz (quien será prioridad) hasta que el equipo asegure el título. Mosa justificó la pausa recordando el desastre de 2025: “El año pasado, por ansiosos, la vida nos pegó un cachetazo que nos dejó en el barro”. Sorpresa táctica y línea de cuatro: Para enfrentar a Deportes Concepción este domingo, Fernando Ortiz trabaja en un cambio de esquema, dejando la línea de tres para volver a la de cuatro defensores. La gran novedad de la formación sería la inclusión de Marcos Bolados en ataque y el retorno estelar de Joaquín Sosa, resguardando a Jonathan Villagra. La revancha de los “cortados”: La inminente fuga de nueve seleccionados albos en la próxima Fecha FIFA dejará vacantes vitales para los octavos de Copa Chile. Ante esto, jugadores marginados como Tomás Alarcón, Javier Méndez y Francisco Marchant asoman como los grandes beneficiados para ganarse la confianza del DT ante Audax Italiano.

La euforia por el masivo homenaje a Mirko Jozić en el Teatro Caupolicán y la cómoda ventaja de 14 puntos en la cima del Campeonato Nacional no nublan la vista de la dirigencia de Blanco y Negro. En medio del clamor popular por retener a las figuras que están al borde de finalizar sus contratos, Aníbal Mosa decidió golpear la mesa y enviar un mensaje rotundo que funciona como un freno temporal a las presiones mediáticas de Arturo Vidal y a las pretensiones de Fernando Ortiz. El mandamás albo impuso una política de “congelamiento” absoluto de las negociaciones, recordando con amargura los millonarios errores del pasado reciente y exigiendo enfocar todas las energías exclusivamente en el césped.

Y es precisamente en la cancha donde Fernando Ortiz concentra sus mayores dolores de cabeza y sorpresas. De cara al duelo dominical frente a Deportes Concepción, el estratega argentino patea el tablero táctico, abandonando su característica línea de tres defensores para dar paso a una formación más tradicional que trae de regreso a nombres inesperados al equipo titular. Estos movimientos son la antesala de lo que será un verdadero laboratorio de pruebas para el “Tano”, ya que la inminente y masiva fuga de seleccionados nacionales lo obligará a resucitar a los jugadores “cortados” del plantel para hacer frente a la Copa Chile, abriendo una ventana de oro para quienes parecían olvidados en el Monumental.

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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del rearmado táctico de Fernando Ortiz para el domingo, el parte médico oficial de Jonathan Villagra y todas las repercusiones tras el firme mensaje de Aníbal Mosa sobre las renovaciones del plantel.