Datos Clave ¡Hay nómina!: La Roja reveló la lista de convocados para la gira norteamericana de la selección en fecha FIFA. Sorpresa en portería: Córdova nominó al Christian Bravo, joven golero de los Acereros. Halagos mundialistas: El joven golero recibió elogios de Claudio Bravo y Vozinha por sus actuaciones con Huachipato.

La selección chilena oficializó su nómina para su gira por norteamérica, la cual sorprende por una inminente renovación en el plantel de La Roja de cara a las próximas clasificatorias mundialistas. Una de las posiciones en las cuales piensa dar una sorpresa Nicolás Córdova es en la portería, al contar con un tapado en su nómina.

Se trata de Christian Bravo, golero de 20 años que se ganó la titularidad en Huachipato y se ha convertido en una de las figuras del cuadro acerero en la última recta de la temporada. El portero ha dado de qué hablar debido a sus actuaciones en el Campeonato Nacional 2026 y también por el lamentable episodio en Coquimbo tras recibir el estallido de unas bombas de estruendo.

Tras superar su lesión ante los Piratas, Bravo fue la gran figura de la fecha 22 de la división de honor del fútbol chileno, al no recibir goles del superlíder Colo Colo, dejando su valla invicta con una gran presentación en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El arribo de Christian a La Roja es inminente, quien ya recibió elogios del “eterno capitán” Claudio Bravo y de Vozinha, a quién enfrentó el pasado domingo.

Los elogios de Vozinha y Bravo al joven tapado de La Roja

Posterior a consagrarse en la portería de los siderúrgicos, Christian Bravo reveló que mantuvo una charla con el histórico capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, quien lo apoyó en sus primeros pasajes en la división de honor del fútbol chileno. Tras la viralización de un clip sobre los halagos del “eterno capitán” al joven golero de Huachipato, Claudio Bravo respondió en X con un emotivo mensaje.

“Me dijo que siguiera trabajando. Los límites se los pone uno, así que hay que seguir trabajando para llegar lejos”, fueron las palabras de Claudio Bravo tras el arribo de Christian a primera división.

Hace un tiempo Claudio Bravo respondió que uno de los arqueros que le gusta del fútbol chileno es Christian Bravo. Luego el propio Christian reconoció que Claudio es su ídolo.



Semanas atrás tuvieron la oportunidad de compartir en Conce. @octavapasion pic.twitter.com/2dEmbyGbK8 — Jairo Avendaño (@jairoavn) September 7, 2026

Además, Christian Bravo fue la figura del partido entre Colo Colo y Huachipato por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026, y reveló tras el compromiso que habló con Vozinha, figura de Cabo Verde y flamante refuerzo de los albos en la temporada. Frente a los micrófonos de TNT Sports, Bravo señaló que se reunió con el portero rival, quien lo felicitó por su actuación en el duelo.

“Fue una bonita experiencia (enfrentar a Vozinha). Compartimos un rato y me felicitó. Me dijo que me siguiera yendo bien. Son experiencias que a uno los hace crecer”, indicó Bravo sobre su contacto con Vozinha.