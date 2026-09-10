Datos Clave La cita: La Federación invitó a un selecto grupo de periodistas a una reunión en Juan Pinto Durán para el miércoles 16 de septiembre. La exposición: El técnico a cargo presentará el “Proyecto de Selecciones 2030” con la intención de demostrar que es la opción ideal para el cargo definitivo. El contexto: Esta jugada se da justo cuando la dirigencia de Quilín sigue sondeando currículums internacionales de peso para tomar la banca nacional.

La búsqueda del entrenador definitivo para la Selección Chilena sigue siendo el tema principal en las oficinas de Quilín. Sin embargo, mientras la dirigencia evalúa currículums internacionales, el actual estratega que ocupa la banca nacional decidió pasar a la ofensiva con una sorpresiva estrategia desde las entrañas de Juan Pinto Durán.

El objetivo es claro: dejar atrás la etiqueta de técnico “interino” y transformarse en el líder oficial del proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo. Para ello, preparó una vitrina institucional sin precedentes recientes.

¿Qué es el Proyecto de Selecciones 2030 que presentará Nicolás Córdova?

Según información revelada por el portal La Hora de King Kong, la Gerencia de Selecciones Nacionales y la de Comunicaciones convocaron a un selecto grupo de periodistas para el próximo miércoles 16 de septiembre en Juan Pinto Durán. El motivo oficial es la presentación de la planificación de la Federación hacia el futuro.

El citado medio detalla que, lejos de ser una simple conferencia de prensa, Nicolás Córdova tendrá “nada menos que dos horas, entre las 09:00 y las 11:00, para realizar una exposición” frente a los presentes. El técnico utilizará este extenso bloque para explicar detalladamente su modelo de trabajo y mostrar hacia dónde pretende llevar a las selecciones chilenas.

¿Nicolás Córdova puede seguir como entrenador de La Roja?

La continuidad de Córdova como técnico definitivo todavía no está resuelta, pero esta presentación le dará una instancia pública inmejorable para instalar su candidatura. Como plantea el citado medio, la actividad funcionará como “una importante vitrina para un entrenador que pretende dejar atrás la condición de interino”.

La urgencia por marcar territorio responde a los potentes nombres que rondan por Quilín. Si bien la opción de Manuel Pellegrini se aleja (ratificó su contrato con el Betis y brilla en Europa), en las últimas horas irrumpió con mucha fuerza Gustavo Alfaro, mundialista que viene de eliminar a Alemania y que tiene congelada su renovación con Paraguay.

¿Cuándo y contra quién juega Chile en la próxima fecha FIFA?

Las dos horas que Córdova tendrá en Pinto Durán adquirirán peso de inmediato, ya que servirán como antesala para la inminente gira que deberá afrontar La Roja en una fecha FIFA extendida, donde rendirá su gran examen en cancha.

Chile disputará tres amistosos en Norteamérica, enfrentando a los países organizadores del reciente Mundial. El calendario arrancará el sábado 26 de septiembre ante Canadá en el BMO Field de Toronto. Posteriormente, la delegación nacional viajará a Misuri para medirse ante Estados Unidos el martes 29 de septiembre, cerrando la gira el martes 6 de octubre frente a México en Los Angeles.