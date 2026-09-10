Datos Clave La U quiere la renovación: Desde Azul Azul quieren extender el vínculo del club con Eduardo Vargas. Las razones para extender: El buen presente futbolístico y el centenario azul tientan a la U a extender el contrato. Los números de Vargas: Tras su regreso, Turboman registra 11 goles y 5 asistencias en 26 partidos disputados.

Eduardo Vargas pasa por uno de sus mejores pasajes en la temporada con la camiseta de Universidad de Chile, ya que desde su retorno al club se ha convertido en uno de los pilares del equipo comandado por Fernando Gago. A punta de goles, asistencias y buen rendimiento en el terreno de juego, Turboman es uno de los estandartes del club laico, y obligó a la directiva azul a sentarse a hablar sobre su contrato.

El Romántico Viajero concretó la llegada de Vargas en enero del presente año, y el vínculo se extendía hasta finales de 2026, pero contaba con una condición para renovar: Disputar al menos el 50% de los minutos que jugaba el club en la temporada. La condición se cumplió, y Turboman aseguró su presencia en el club universitario por el año 2027. A pesar de cumplirse la condición, desde la directiva azul buscan que se prolongue el acuerdo con el histórico goleador nacional, con un incremento salarial y un nuevo contrato.

Los detalles del nuevo contrato de Vargas con la U

Según información del medio La Tercera, Universidad de Chile tiene la intención de contar con Eduardo Vargas hasta finales del año 2028, es decir por dos temporadas más. Este contrato cuenta con un incremento salarial superior al 15% de lo que recibe actualmente el goleador azul. La intención de Azul Azul obviamente está ligada al presente futbolístico del atacante, pero también cuenta con un tema plenamente vinculado al centenario del club.

Desde la directiva universitaria están sumamente contentos con el papel que desempeña Vargas en el equipo, siendo uno de los líderes en el plantel y uno de los goleadores, por lo que esperan que Turboman sea uno de los rostros del centenario azul junto a Charles Aránguiz, tras el retiro de Marcelo Díaz a final de temporada.

Cabe destacar que la U ya cuenta con las intenciones de sentarse a conversar con el círculo cercano de Eduardo Vargas, por lo que se espera la respuesta del atacante por la propuesta de extender su vínculo con el club universitario.

Los números de Vargas en la U

Tras 15 años, Eduardo Vargas regresó a Universidad de Chile en un gran nivel, donde se convirtió en una de las figuras del plantel tanto fuera como dentro de la cancha. Turboman ha disputado 26 de los 35 partidos del Romántico Viajero en el año, donde ha aportado 11 goles y 5 asistencias, siendo el máximo goleador del equipo.