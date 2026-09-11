Fernando Gago sufrió un inesperado dolor de cabeza para visitar a Deportes La Serena este domingo por la fecha 23 del Campeonato Nacional. Esto porque una de las figuras de Universidad de Chile será baja para el crucial duelo en el Estadio La Portada.

Se trata de Charles Aránguiz, quien según reveló el medio partidario Emisora Bullanguera, no viajará hasta la Cuarta Región para el vital cruce frente al conjunto papayero.

¿Qué le pasó a Charles Aránguiz en la U de Chile?

De acuerdo a la información entregada por el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz sufrió un golpe en una de sus rodillas en un balón dividido con otro compañero en el entrenamiento de esta jornada en el Centro Deportivo Azul.

El choque involuntario, provocó que el Príncipe quedara descartado para la visita a La Serena, generando un impensando dolor de cabeza al cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago.

Si bien se espera que el experimentado volante se someta a pruebas médicas en las próximas horas para conocer su diagnóstico, el impacto recibido en las últimas horas le impediría viajar a La Serena.

¿Quién reemplazará a Charles Aránguiz en la U de Chile?

La baja de Charles Aránguiz obligará a Fernando Gago a hacer algunos ajustes en el equipo. Según reportó Marcelo Díaz, todo indica que Israel Poblete será el encargado de suplir al capitán azul en el mediocampo, lo que marcaría su retorno a la titularidad en el Romántico Viajero.

Por si fuera poco, la U también tiene descartado a otro hombre en el sector de los volantes: Lucas Barrera. El joven talento azul sufrió la rotura del ligamento medial de su rodilla y no solo se ausentará del cruce ante La Serena, sino que también se perderá al menos otros cuatro compromisos del conjunto universitario.

¿Cuándo juega La Serena vs U de Chile?

El compromiso entre Deportes La Serena y Universidad de Chile está programado para este domingo 13 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada. El duelo corresponde a la fecha 23 del Campeonato Nacional, donde los azules buscan sumar de a tres para seguir con vida en la lucha por el Chile 2.