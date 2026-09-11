Datos Clave Los regresos: Fabián Hormazábal e Igor Lichnovsky ya entrenan con normalidad. Las bajas: Marcelo Morales (suspendido) y Lucas Barrera (lesionado). El partido: Domingo 13 de septiembre, 15:00 horas, en el Estadio La Portada.

Fabián Hormazábal e Igor Lichnovsky recibieron el alta médica esta semana y quedaron a disposición de Fernando Gago de cara a la visita de Universidad de Chile a Deportes La Serena, este domingo en el Estadio La Portada. Según confirmó Emisora Bullanguera, ambos superaron sus respectivas complicaciones físicas y completaron las sesiones de entrenamiento junto al resto del plantel.

El partido llega en un momento clave para el Romántico Viajero, que necesita sumar de a tres para seguir firme en la pelea por el cupo directo a la Copa Libertadores 2027.

Cómo llegan ambos jugadores al partido

El retorno de Hormazábal representa un alivio importante en la banda derecha. El carrilero dejó atrás los trabajos diferenciados que venía realizando desde la previa del duelo ante Coquimbo Unido y completó las sesiones tácticas con total normalidad.

La situación de Lichnovsky, en tanto, refleja un avance sustancial. El defensor central, quien sufrió un esguince grado 2 en el pie derecho durante el Superclásico ante Colo Colo, estuvo al margen de las canchas desde entonces. Esta semana superó la fase de reintegro progresivo y completó la jornada de prácticas junto al resto del grupo, aunque la decisión final sobre su titularidad queda en manos de Gago.

Las bajas obligadas que mantiene la U

Estas novedades médicas permiten al cuerpo técnico estructurar el equipo considerando dos ausencias obligadas: Marcelo Morales, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y Lucas Barrera, quien sigue al margen por lesión.

La probable formación de la U sería con Gabriel Castellón; Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Nicolás Fernández, Charles Aránguiz, Tobías Reinhart, Maximiliano Guerrero; Agustín Arce; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero. El duelo se disputará este domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.