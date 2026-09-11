Datos Clave Asoma como titular: Maximiliano Guerrero puede contar con una inédita posición para visitar a los Granates. Su rival preferido: La U ha enfrentado tres veces en la temporada a La Serena, y Guerrero se posiciona como figura con más goles que partidos disputados. ¿Cuándo juega la U?: El domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas visita a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

Universidad de Chile se mantiene en la pelea por el Chile 2 del Campeonato Nacional 2026, el cual compite punto a punto ante Universidad Católica. Ambas universidades poseen 39 puntos en la tabla, y disputan duelos claves en la fecha 23 de la división de honor. Por el lado del Romántico Viajero, tendrá que trasladarse hasta el norte para visitar a Deportes La Serena, con una incógnita que acompleja a Fernando Gago en la oncena azul.

Tras la suspensión de Marcelo Morales debido a su acumulación de tarjetas amarillas, Gago ha tenido que mover la pizarra con distintos esquemas a probar para cubrir la banda izquierda. Una de las soluciones viene de la mano de Maximiliano Guerrero, extremo derecho del club que podría cambiar su posición habitual para el duelo ante los Granates.

El cambio de perfil de Guerrero

En el último duelo de la U, el volante Lucas Barrera salió lesionado antes de los 20’ minutos del primer tiempo, y fue Maximiliano Guerrero quien fue posicionado como extremo izquierdo, mientras que Gonzalo Reyna se mantuvo en la posición de extremo derecho. A pesar de que fuera una innovación de Gago, Guerrero tuvo bastantes oportunidades de gol, destacando por su profundidad en los ataques y su capacidad de entrar al área.

Tras destacar ante Coquimbo Unido y la suspensión de Morales, Maximiliano Guerrero se postula como una opción bastante viable para ocupar la posición de wing izquierdo, haciendo un recorrido por todo el lateral, pero con mayor proyección en el sector ofensivo de la zaga universitaria.

Guerrero visita a su rival preferido

El duelo ante Deportes La Serena siempre es especial para Maximiliano Guerrero, ya que es oriundo de la ciudad norteña y portó los colores de los Granates previo a su llegada a los Azules, pero también tiene un condimento extra por su buen desempeño ante el conjunto serenense con los universitarios.

Durante la actual temporada, Universidad de Chile se ha enfrentado en tres ocasiones a Deportes La Serena, siendo una por la división de honor y dos restantes por la Copa de la Liga 2026. En los tres compromisos, Maximiliano Guerrero dijo presente, siendo figura al registrar cuatro goles y dos asistencias, marcando dos victorias para el Romántico Viajero y una igualdad.

¿Cuándo juega la U vs La Serena?

Universidad de Chile debe viajar hasta el norte para visitar a Deportes La Serena por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. El choque entre Granates y Azules se disputará este domingo 13 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada.