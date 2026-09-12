Datos Clave La baja: Charles Aránguiz quedó descartado en la U de Chile para la visita ante La Serena. La razón: El Príncipe sufrió un choque en un entrenamiento, situación que le impedirá decir presente ante los papayeros. El alivio: De acuerdo a La Magia Azul, las molestias del capitán de la U no son de cuidado, por lo que el cuerpo técnico puede respirar tranquilo.

Universidad de Chile sufrió un repentino golpe antes de enfrentar a Deportes La Serena. Charles Aránguiz, capitán e ídolo del equipo, quedó descartado tras sufrir un golpe en una de sus rodillas y no viajará junto al resto de la comitiva a la Cuarta Región.

Esta situación obligará a Fernando Gago a hacer algunos ajustes en el equipo. Sin embargo, las molestias físicas del Príncipe no serían de cuidado, lo que le da un respiro importante al Romántico Viajero de cara a sus próximos desafíos.

La verdad tras la ausencia de Charles Aránguiz en la U de Chile

El medio partidario La Magia Azul entregó mayores detalles sobre la baja de Charles Aránguiz en la U. El citado medio precisó que el cuerpo técnico esperó hasta último minuto la evolución del volante, quien sufrió un golpe en la práctica del jueves y que lo mantuvo con dolores hasta la mañana de hoy.

Si bien en un principio el cuerpo médico estuvo en alerta por el Príncipe e incluso evaluaron someterlo a exámenes para conocer la gravedad de la lesión, finalmente descartaron un daño mayor.

De esta forma, la decisión de no incluirlo en la convocatoria para la visita a La Serena es solo preventiva. Desde Universidad de Chile optaron por darle descanso al experimentado mediocampista para que los dolores cesen por completo y así evitar una sobrecarga mayor. Esto con el objetivo de que se reintegre con normalidad a los entrenamientos de la próxima semana.

¿Quién reemplazará a Charles Aránguiz en la U de Chile?

Universidad de Chile tiene tres bajas confirmadas para enfrentar a los papayeros: Marcelo Morales por acumulación de tarjetas amarillas, y Lucas Barrera y Charles Aránguiz por lesión.

Sin embargo, la baja que más lamentan los hinchas es la del Príncipe debido a su importancia dentro y fuera de la cancha. El encargado de sustituir al emblema de los universitarios sería Israel Poblete, quien volvería a la titularidad para tomar el lugar del capitán de la U.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile juega este domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas ante La Serena en el Estadio La Portada por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.