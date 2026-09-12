Datos Clave El futbolista: Un cuestionado jugador de la U de Chile podría olvidarse definitivamente de los azules. El presente: El jugador se encuentra a préstamo en el fútbol uruguayo, donde ha tenido un segundo aire. La operación: El club charrúa estaría dispuesto a hacer uso de la opción de compra de 500 mil dólares.

Pese a que aún restan algunos meses para que termine la temporada, en Universidad de Chile ya comenzaron a tomar decisiones clave respecto a la conformación de su plantel.

Azul Azul ya abrochó las renovaciones de Lucas Barrera y Marcelo Morales, y trabaja en la continuidad de Eduardo Vargas. Sin embargo, así como algunos están listos para seguir, hay otros que se olvidarían definitivamente del club.

Cuestionado jugador dejaría de pertenecer a la U de Chile

Ese es el caso de Gonzalo Montes, mediocampista que llegó al Centro Deportivo Azul a inicios del 2025 por petición de Gustavo Álvarez. El uruguayo llegó a reforzar la zona de volantes, pero no solo no logró consolidarse, sino que fue uno de los jugadores más cuestionados del equipo.

En Universidad de Chile sumó 658 minutos en 21 partidos, pero algunos errores que le costaron caro terminaron por desencantar a los hinchas azules y finalmente partió a préstamo a Montevideo City Torque, pese a tener contrato con el Romántico Viajero hasta fines de 2027.

En el elenco charrúa, Montes tomó un segundo aire y se ha consolidado como una pieza importante en el esquema del equipo. Por ello, la escuadra citadina estaría dispuesta a hacer uso de la opción de compra para quedarse con el jugador, según reveló ESPN.

¿Cuánto recibiría la U de Chile por Gonzalo Montes?

La cesión de Gonzalo Montes a Montevideo City Torque desde Universidad de Chile contempla una opción de compra, la cual puede ser ejecutada por el equipo ciudadano.

Si los uruguayos deciden ejecutar la cláusula, deberán desembolsar US$500 mil, cifra que le permitiría a los azules recuperar parte de la inversión que hicieron en enero del año pasado por el futbolista.

En aquella oportunidad, Azul Azul pagó alrededor de 660 mil dólares a Huachipato para contratar al jugador.

¿Cuándo juega la U de Chile?

En lo deportivo, Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha este domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas cuando visite a Deportes la Serena en el Estadio La Portada. El partido es válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional.