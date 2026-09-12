Datos Clave Baja sensible: Charles Aránguiz quedó descartado en la U de Chile para visitar a La Serena. La buena noticia: La U recuperó a dos piezas clave, quienes regresan a las citaciones de Fernando Gago. El partido: Los papayeros reciben al Romántico Viajero este domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Universidad de Chile quiere seguir en la lucha por el Chile 2, por lo que buscará sumar de a tres este domingo cuando visite a Deportes La Serena por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

Para este duelo los azules sumaron una sorpresiva baja, puesto que Charles Aránguiz quedó descartado tras sufrir un golpe en el entrenamiento del pasado viernes. Sin embargo, no todo es negativo para Fernando Gago, que recuperó a dos piezas para enfrentar a los papayeros.

Fernando Gago recupera a dos figuras para visitar a La Serena

Fue el medio partidario Emisora Bullanguera el que reveló la lista de citados del Romántico Viajero, donde se conocieron los dos retornos que tendrá el equipo para su cruce frente a los granates.

Una de las novedades es el regreso de Igor Lichnovsky, defensor que llegó en el último mercado, pero que sufrió un esguince grado 2 en su debut frente a Colo Colo el pasado 23 de agosto. El zaguero dejó atrás sus molestias físicas y será una alternativa en la Universidad de Chile.

El otro que vuelve a las convocatorias es Ignacio Vásquez. El joven atacante venía siendo un habitual en los azules, pero quedó fuera del último partido producto de un cuadro gastrointestinal agudo. Ya recuperado, volvió a ingresar en la nómina.

Las bajas de la U de Chile para medirse a La Serena

Por contraparte, Universidad de Chile sufre con algunas bajas clave. La última y más sensible es la de Charles Aránguiz, quien sufrió un golpe con un compañero en una de sus rodillas, situación que lo dejó descartado, por lo que ni siquiera viajará a la Cuarta Región.

La otra ausencia por lesión es Lucas Barrera, mediocampista que sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de su rodilla, por lo que estará entre cuatro a seis semanas fuera de las canchas.

La otra baja, aunque por suspensión, es Marcelo Morales. El carrilero izquierdo fue amonestado ante Coquimbo y quedó al margen por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cuándo juega La Serena vs U de Chile?

La Serena y Universidad de Chile juegan este domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la fecha 23 del Campeonato Nacional.