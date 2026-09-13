La Serena encontró resultados justo cuando más los necesitaba. Los Granates vienen de superar a Unión La Calera y Ñublense, una racha que los dejó con 30 puntos en el noveno lugar y otra vez cerca de la zona que entrega clasificación a torneos internacionales.

U de Chile también recuperó terreno después de dos golpes duros. El equipo de Fernando Gago reaccionó con un 4-2 sobre Coquimbo Unido y comienza la jornada tercero con 39 unidades, igualado con U Católica en la pelea por el Chile 2.

La Serena vs U de Chile, minuto a minuto

La previa de La Serena vs U de Chile

La Serena llega a la fecha 23 en uno de sus mejores momentos recientes. El equipo dirigido por Felipe Gutiérrez venció 1-0 a Unión La Calera en La Calera y luego derrotó 2-1 a Ñublense en La Portada, resultados que le permitieron subir hasta el noveno puesto con 30 puntos.

Ese repunte volvió a meter a los Granates en la conversación por los cupos internacionales. La diferencia con los equipos que actualmente ocupan plazas de Copa Sudamericana sigue siendo estrecha y una victoria ante la U los acercaría todavía más.

Para los azules, la presión está más arriba. La U comparte los 39 puntos de U Católica, aunque comienza la fecha detrás de los Cruzados por diferencia de gol. Con Colo Colo bastante más adelante, la pelea por terminar segundo y quedarse con el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027 pasó a ser uno de los principales objetivos del equipo de Fernando Gago.

El partido se jugará este domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada, donde la U además tendrá que resolver dos ausencias importantes.

¿Cómo llegan La Serena y U de Chile?

La Serena atraviesa una racha de dos triunfos consecutivos. Primero se impuso por 1-0 a Unión La Calera en el Nicolás Chahuán y después venció 2-1 a Ñublense como local.

Antes de esos resultados había empatado 3-3 con Cobresal y derrotado 2-0 a U de Concepción, por lo que los Granates han conseguido sostener una producción que los acercó a la mitad superior de la tabla.

La U, en tanto, necesitaba una respuesta y la encontró frente a Coquimbo Unido. Los azules ganaron 4-2 en el Estadio Nacional después de haber perdido consecutivamente ante Colo Colo y U de Concepción.

Fernando Gago, eso sí, deberá modificar nuevamente su equipo. Marcelo Morales está suspendido y Lucas Barrera quedó fuera por lesión, dos bajas que obligan a rearmar la oncena para el viaje a La Serena.

El antecedente más reciente entre ambos por el Campeonato Nacional fue contundente: la U goleó 4-0 a La Serena el 5 de abril, con tantos de Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Agustín Arce.

Formaciones de La Serena vs U de Chile

Formación de La Serena: José Tapia; Bruno Gutiérrez, Ian Rasso, Rafael Delgado, Fernando Dinamarca; Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Felipe Chamorro, Matías Marín; Ángelo Henríquez y Jeisson Vargas. DT: Felipe Gutiérrez.

Formación de U de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal; Tobías Reinhart, Agustín Arce, Gonzalo Reyna, Maximiliano Guerrero; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero. DT: Fernando Gago.

¿Quién es el árbitro de La Serena vs U de Chile?

Mathias Riquelme será el árbitro principal del encuentro en La Portada. El partido contará además con sistema VAR.

Árbitro: Mathias Riquelme

Mathias Riquelme Asistente 1: Wladimir Muñoz

Wladimir Muñoz Asistente 2: Emilio Bastías

Emilio Bastías Cuarto árbitro: Cristian Galaz

Cristian Galaz VAR: Piero Maza

Piero Maza AVAR: Joaquín Arrué

¿Dónde ver La Serena vs U de Chile EN VIVO?

La Serena vs U de Chile será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium y también estará disponible por streaming a través de HBO Max.

Fecha: domingo 13 de septiembre de 2026

domingo 13 de septiembre de 2026 Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Estadio La Portada

Estadio La Portada Competencia: Campeonato Nacional 2026

Campeonato Nacional 2026 Fecha: 23

23 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

HBO Max Cobertura online: AlAireLibre.cl