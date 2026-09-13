La Serena encontró resultados justo cuando más los necesitaba. Los Granates vienen de superar a Unión La Calera y Ñublense, una racha que los dejó con 30 puntos en el noveno lugar y otra vez cerca de la zona que entrega clasificación a torneos internacionales.

U de Chile también recuperó terreno después de dos golpes duros. El equipo de Fernando Gago reaccionó con un 4-2 sobre Coquimbo Unido y comienza la jornada tercero con 39 unidades, igualado con U Católica en la pelea por el Chile 2.

La Serena vs U de Chile, minuto a minuto

La previa de La Serena vs U de Chile

La Serena llega a la fecha 23 en uno de sus mejores momentos recientes. El equipo dirigido por Felipe Gutiérrez venció 1-0 a Unión La Calera en La Calera y luego derrotó 2-1 a Ñublense en La Portada, resultados que le permitieron subir hasta el noveno puesto con 30 puntos.

Ese repunte volvió a meter a los Granates en la conversación por los cupos internacionales. La diferencia con los equipos que actualmente ocupan plazas de Copa Sudamericana sigue siendo estrecha y una victoria ante la U los acercaría todavía más.

Para los azules, la presión está más arriba. La U comparte los 39 puntos de U Católica, aunque comienza la fecha detrás de los Cruzados por diferencia de gol. Con Colo Colo bastante más adelante, la pelea por terminar segundo y quedarse con el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027 pasó a ser uno de los principales objetivos del equipo de Fernando Gago.

El partido se jugará este domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada, donde la U además tendrá que resolver dos ausencias importantes.

¿Cómo llegan La Serena y U de Chile?

La Serena atraviesa una racha de dos triunfos consecutivos. Primero se impuso por 1-0 a Unión La Calera en el Nicolás Chahuán y después venció 2-1 a Ñublense como local.

Antes de esos resultados había empatado 3-3 con Cobresal y derrotado 2-0 a U de Concepción, por lo que los Granates han conseguido sostener una producción que los acercó a la mitad superior de la tabla.

La U, en tanto, necesitaba una respuesta y la encontró frente a Coquimbo Unido. Los azules ganaron 4-2 en el Estadio Nacional después de haber perdido consecutivamente ante Colo Colo y U de Concepción.

Fernando Gago, eso sí, deberá modificar nuevamente su equipo. Marcelo Morales está suspendido y Lucas Barrera quedó fuera por lesión, dos bajas que obligan a rearmar la oncena para el viaje a La Serena.

El antecedente más reciente entre ambos por el Campeonato Nacional fue contundente: la U goleó 4-0 a La Serena el 5 de abril, con tantos de Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Agustín Arce.

Formaciones de La Serena vs U de Chile

Formación de La Serena: José Tapia; Bruno Gutiérrez, Ian Rasso, Rafael Delgado, Fernando Dinamarca; Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Felipe Chamorro, Matías Marín; Ángelo Henríquez y Jeisson Vargas. DT: Felipe Gutiérrez.

Formación de U de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal; Tobías Reinhart, Agustín Arce, Gonzalo Reyna, Maximiliano Guerrero; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero. DT: Fernando Gago.

¿Quién es el árbitro de La Serena vs U de Chile?

Mathias Riquelme será el árbitro principal del encuentro en La Portada. El partido contará además con sistema VAR.

  • Árbitro: Mathias Riquelme
  • Asistente 1: Wladimir Muñoz
  • Asistente 2: Emilio Bastías
  • Cuarto árbitro: Cristian Galaz
  • VAR: Piero Maza
  • AVAR: Joaquín Arrué

¿Dónde ver La Serena vs U de Chile EN VIVO?

La Serena vs U de Chile será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium y también estará disponible por streaming a través de HBO Max.

  • Fecha: domingo 13 de septiembre de 2026
  • Hora: 15:00 horas
  • Estadio: Estadio La Portada
  • Competencia: Campeonato Nacional 2026
  • Fecha: 23
  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: HBO Max
  • Cobertura online: AlAireLibre.cl
Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23
Universidad Chile
13/09/2026 15:00
No Comenzado La Portada Stadium in La Serena – La Serena
La Serena
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
Universidad Chile
4-4-2
Gabriel Castellón 25
Gabriel
Castellón
Fabián Hormazábal 17
Fabián
Hormazábal
Nicolás Ramírez 5
Nicolás
Ramírez
Matías Zaldivia 22
Matías
Zaldivia
Nicolás Fernández 6
Nicolás
Fernández
Gonzalo Reyna 32
Gonzalo
Reyna
Tobías Reinhart 15
Tobías
Reinhart
Agustín Arce 28
Agustín
Arce
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Juan Martín Lucero 18
Juan
Martín
Lucero
E. Vargas 11
E.
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Bench
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 3
    Igor Lichnovsky
  • 8
    Israel Poblete
  • 9
    Octavio Rivero
  • 19
    Javier Altamirano
  • 21
    Vadim Romanov
  • 23
    Ignacio Vásquez
  • 26
    Matías Riquelme
  • 31
    Bianneider Tamayo
La Serena
4-2-3-1
José Tapia 31
José
Tapia
Bruno Gutiérrez 21
Bruno
Gutiérrez
Ián Rasso 34
Ián
Rasso
Rafael Delgado 33
Rafael
Delgado
Fernando Dinamarca 26
Fernando
Dinamarca
Francis Mac Allister 4
Francis
Mac
Allister
Gonzalo Escalante 8
Gonzalo
Escalante
Matías Marín 23
Matías
Marín
Felipe Chamorro 14
Felipe
Chamorro
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
Ángelo Henríquez 9
Ángelo
Henríquez
  • Entrenador
  • 0
    F. Perez Gutierrez
  • Bench
  • 1
    Federico Lanzillota
  • 3
    Matías Pérez
  • 6
    Sebastián Díaz
  • 7
    Alexander Oroz
  • 11
    Diego Rubio
  • 16
    Joaquín Gutiérrez
  • 20
    Milovan Velásquez
  • 28
    Joan Carlos Orellana Salazar
  • 29
    Matías Pinto
50
% de Posesión de Balón
50
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