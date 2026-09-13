La Serena encontró resultados justo cuando más los necesitaba. Los Granates vienen de superar a Unión La Calera y Ñublense, una racha que los dejó con 30 puntos en el noveno lugar y otra vez cerca de la zona que entrega clasificación a torneos internacionales.
U de Chile también recuperó terreno después de dos golpes duros. El equipo de Fernando Gago reaccionó con un 4-2 sobre Coquimbo Unido y comienza la jornada tercero con 39 unidades, igualado con U Católica en la pelea por el Chile 2.
La Serena vs U de Chile, minuto a minuto
La previa de La Serena vs U de Chile
La Serena llega a la fecha 23 en uno de sus mejores momentos recientes. El equipo dirigido por Felipe Gutiérrez venció 1-0 a Unión La Calera en La Calera y luego derrotó 2-1 a Ñublense en La Portada, resultados que le permitieron subir hasta el noveno puesto con 30 puntos.
Ese repunte volvió a meter a los Granates en la conversación por los cupos internacionales. La diferencia con los equipos que actualmente ocupan plazas de Copa Sudamericana sigue siendo estrecha y una victoria ante la U los acercaría todavía más.
Para los azules, la presión está más arriba. La U comparte los 39 puntos de U Católica, aunque comienza la fecha detrás de los Cruzados por diferencia de gol. Con Colo Colo bastante más adelante, la pelea por terminar segundo y quedarse con el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027 pasó a ser uno de los principales objetivos del equipo de Fernando Gago.
El partido se jugará este domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada, donde la U además tendrá que resolver dos ausencias importantes.
¿Cómo llegan La Serena y U de Chile?
La Serena atraviesa una racha de dos triunfos consecutivos. Primero se impuso por 1-0 a Unión La Calera en el Nicolás Chahuán y después venció 2-1 a Ñublense como local.
Antes de esos resultados había empatado 3-3 con Cobresal y derrotado 2-0 a U de Concepción, por lo que los Granates han conseguido sostener una producción que los acercó a la mitad superior de la tabla.
La U, en tanto, necesitaba una respuesta y la encontró frente a Coquimbo Unido. Los azules ganaron 4-2 en el Estadio Nacional después de haber perdido consecutivamente ante Colo Colo y U de Concepción.
Fernando Gago, eso sí, deberá modificar nuevamente su equipo. Marcelo Morales está suspendido y Lucas Barrera quedó fuera por lesión, dos bajas que obligan a rearmar la oncena para el viaje a La Serena.
El antecedente más reciente entre ambos por el Campeonato Nacional fue contundente: la U goleó 4-0 a La Serena el 5 de abril, con tantos de Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Agustín Arce.
Formaciones de La Serena vs U de Chile
Formación de La Serena: José Tapia; Bruno Gutiérrez, Ian Rasso, Rafael Delgado, Fernando Dinamarca; Gonzalo Escalante, Francis Mac Allister, Felipe Chamorro, Matías Marín; Ángelo Henríquez y Jeisson Vargas. DT: Felipe Gutiérrez.
Formación de U de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal; Tobías Reinhart, Agustín Arce, Gonzalo Reyna, Maximiliano Guerrero; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero. DT: Fernando Gago.
¿Quién es el árbitro de La Serena vs U de Chile?
Mathias Riquelme será el árbitro principal del encuentro en La Portada. El partido contará además con sistema VAR.
- Árbitro: Mathias Riquelme
- Asistente 1: Wladimir Muñoz
- Asistente 2: Emilio Bastías
- Cuarto árbitro: Cristian Galaz
- VAR: Piero Maza
- AVAR: Joaquín Arrué
¿Dónde ver La Serena vs U de Chile EN VIVO?
La Serena vs U de Chile será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium y también estará disponible por streaming a través de HBO Max.
- Fecha: domingo 13 de septiembre de 2026
- Hora: 15:00 horas
- Estadio: Estadio La Portada
- Competencia: Campeonato Nacional 2026
- Fecha: 23
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
- Cobertura online: AlAireLibre.cl
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Castellón
Hormazábal
Ramírez
Zaldivia
Fernández
Reyna
Reinhart
Arce
Guerrero
Martín
Lucero
Vargas
- Entrenador
-
0Fernando Gago
- Bench
-
1Cristopher Toselli
-
3Igor Lichnovsky
-
8Israel Poblete
-
9Octavio Rivero
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19Javier Altamirano
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21Vadim Romanov
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23Ignacio Vásquez
-
26Matías Riquelme
-
31Bianneider Tamayo
Tapia
Gutiérrez
Rasso
Delgado
Dinamarca
Mac
Allister
Escalante
Marín
Chamorro
Vargas
Henríquez
- Entrenador
-
0F. Perez Gutierrez
- Bench
-
1Federico Lanzillota
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3Matías Pérez
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6Sebastián Díaz
-
7Alexander Oroz
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11Diego Rubio
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16Joaquín Gutiérrez
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20Milovan Velásquez
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28Joan Carlos Orellana Salazar
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29Matías Pinto