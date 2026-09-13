U de Chile venció por 3-0 a La Serena en el estadio La Portada y dejó de infarto la lucha que tiene con U Católica por el Chile 2 de la Copa Libertadores, en un duelo disputado en el marco de la Fecha 23 del Campeonato Nacional.
Ambas universidades quedaron con 42 puntos y la UC tiene ventaja de solo un gol (+17 contra +16), por lo que será una disputa ajustadísima hasta el final, pero vale 3 millones de dólares, ya que ese es el monto que recibe un equipo por solo jugar la fase de grupos del mencionado torneo continental.
Los Papayeros bajaron al noveno lugar con 30 puntos (también por diferencia de gol con Deportes Concepción) y perdió la chance de acercarse más a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
Los goles de La Serena vs U de Chile
Tras un flojo primer tiempo, los goles llegaron en el complemento: Agustín Arce puso en ventaja a U de Chile en los 46′ con un gran zurdazo cruzado que dejó sin opciones al portero José Tapia de La Serena.
En los 55′ llegó uno de los mejores tantos del año: Fabián Hormazábal recibió un centro desde la derecha de Maximiliano Guerrero y definió de taco en el área chica de los Granates. Recupera la memoria esa sociedad de ambos jugadores y la U vivió sus mejores momentos en esos 10 minutos.
Después ingresó Diego Rubio en los serenases y le cambió la cara al equipo. Tuvo varios cabezazos que pasaron muy cerca o que sacaron de la línea los Azules, tal como lo hizo Igor Lichnovsky en los 78′, mismo jugador que marcó el tercero en los 90+4′.
Estadísticas de La Serena vs U de Chile
- Agustín Arce 47′
- Resumen
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Castellón
Hormazábal
Ramírez
Zaldivia
Fernández
Reyna
Reinhart
Arce
Guerrero
Vargas
Martín
Lucero
- Entrenador
-
0Fernando Gago
- Bench
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1Cristopher Toselli
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3Igor Lichnovsky
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8Israel Poblete
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9Octavio Rivero
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19Javier Altamirano
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21Vadim Romanov
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23Ignacio Vásquez
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26Matías Riquelme
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31Bianneider Tamayo
Tapia
Rasso
Mac
Allister
Delgado
Gutiérrez
Marín
Escalante
Dinamarca
Chamorro
Henríquez
Vargas
- Entrenador
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0F. Perez Gutierrez
- Bench
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1Federico Lanzillota
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3Matías Pérez
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6Sebastián Díaz
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7Alexander Oroz
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11Diego Rubio
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16Joaquín Gutiérrez
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20Milovan Velásquez
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28Joan Carlos Orellana Salazar
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29Matías Pinto
¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y U de Chile?
La Serena vuelve a la cancha el 11 de octubre a las 12:30 horas contra La Serena por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, competencia que entra un mes en pausa por las Fiestas Patrias y la extensa fecha FIFA.
U de Chile, en tanto, juega por la Copa Chile el jueves 24 de septiembre frente a Everton en el estadio Sausalido de Viña del Mar, por la ida de los octavos de final.