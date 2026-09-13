U de Chile venció por 3-0 a La Serena en el estadio La Portada y dejó de infarto la lucha que tiene con U Católica por el Chile 2 de la Copa Libertadores, en un duelo disputado en el marco de la Fecha 23 del Campeonato Nacional.

Ambas universidades quedaron con 42 puntos y la UC tiene ventaja de solo un gol (+17 contra +16), por lo que será una disputa ajustadísima hasta el final, pero vale 3 millones de dólares, ya que ese es el monto que recibe un equipo por solo jugar la fase de grupos del mencionado torneo continental.

Los Papayeros bajaron al noveno lugar con 30 puntos (también por diferencia de gol con Deportes Concepción) y perdió la chance de acercarse más a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Los goles de La Serena vs U de Chile

Tras un flojo primer tiempo, los goles llegaron en el complemento: Agustín Arce puso en ventaja a U de Chile en los 46′ con un gran zurdazo cruzado que dejó sin opciones al portero José Tapia de La Serena.

En los 55′ llegó uno de los mejores tantos del año: Fabián Hormazábal recibió un centro desde la derecha de Maximiliano Guerrero y definió de taco en el área chica de los Granates. Recupera la memoria esa sociedad de ambos jugadores y la U vivió sus mejores momentos en esos 10 minutos.

Después ingresó Diego Rubio en los serenases y le cambió la cara al equipo. Tuvo varios cabezazos que pasaron muy cerca o que sacaron de la línea los Azules, tal como lo hizo Igor Lichnovsky en los 78′, mismo jugador que marcó el tercero en los 90+4′.

Estadísticas de La Serena vs U de Chile

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23
Universidad Chile
13/09/2026 15:00
Segunda mitad La Portada Stadium in La Serena – La Serena
La Serena
  • Agustín Arce 47′
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
47 ‘
Universidad Chile
Gol : Agustín Arce
46 ‘
La Serena
Sustitución : Diego Rubio
46 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Vadim Romanov
29 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : E. Vargas
11 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Rafael Delgado
Universidad Chile
4-4-2
Gabriel Castellón 25
Gabriel
Castellón
Fabián Hormazábal 17
Fabián
Hormazábal
Nicolás Ramírez 5
Nicolás
Ramírez
Matías Zaldivia 22
Matías
Zaldivia
Nicolás Fernández 6
Nicolás
Fernández
Gonzalo Reyna 32
Gonzalo
Reyna
Tobías Reinhart 15
Tobías
Reinhart
Agustín Arce 28
Agustín
Arce
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
E. Vargas 11
E.
Vargas
Juan Martín Lucero 18
Juan
Martín
Lucero
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Bench
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 3
    Igor Lichnovsky
  • 8
    Israel Poblete
  • 9
    Octavio Rivero
  • 19
    Javier Altamirano
  • 21
    Vadim Romanov
  • 23
    Ignacio Vásquez
  • 26
    Matías Riquelme
  • 31
    Bianneider Tamayo
La Serena
3-4-3
José Tapia 31
José
Tapia
Ián Rasso 34
Ián
Rasso
Francis Mac Allister 4
Francis
Mac
Allister
Rafael Delgado 33
Rafael
Delgado
Bruno Gutiérrez 21
Bruno
Gutiérrez
Matías Marín 23
Matías
Marín
Gonzalo Escalante 8
Gonzalo
Escalante
Fernando Dinamarca 26
Fernando
Dinamarca
Felipe Chamorro 14
Felipe
Chamorro
Ángelo Henríquez 9
Ángelo
Henríquez
Jeisson Vargas 10
Jeisson
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    F. Perez Gutierrez
  • Bench
  • 1
    Federico Lanzillota
  • 3
    Matías Pérez
  • 6
    Sebastián Díaz
  • 7
    Alexander Oroz
  • 11
    Diego Rubio
  • 16
    Joaquín Gutiérrez
  • 20
    Milovan Velásquez
  • 28
    Joan Carlos Orellana Salazar
  • 29
    Matías Pinto
4
Esquinas
1
3
Remates fuera de objetivo
3
7
Tiros Totales
4
53
Ataques
67
20
Ataques peligrosos
17
48
% de Posesión de Balón
52
81
Caja fuerte para pelotas
67
5
Disparos Dentro del Área
2
2
Tiros fuera del área
2
0
Fuera de juego
2
1
Objetivos
0
5
Saques de puerta
4
3
Intentos de gol
4
4
Tiros libres
6
6
Faltas
4
1
Salvadas
0
1
Disparos Bloqueados
0
1
Sustituciones
3
6
Saques de banda
18
22
Pases largos
29
15
Placajes
11
204
Pases
231
151
Pases exitosos
167
74
Porcentaje de Pases Exitosos
72
1
Tarjetas amarillas
1
3
Disparos a puerta
1
13
Total de Cruces
6
3
Cruces Precisas
0
3
Intercepciones
12
42
Duelo Ganados
29
12
Intentos de regate
8
8
Regates exitosos
2
3
Pases clave
3
67
Porcentaje de regates exitosos
25
4
Pases largos exitosos
6
18
Porcentaje de pases largos exitosos
21
12
Entradas Ganadas
8
Últimos enfrentamientos
DLS 0 – 4 UCH 05/04/2026
UCH 1 – 1 DLS 28/09/2025
DLS 1 – 3 UCH 17/04/2025
UCH 2 – 1 DLS 09/10/2022
DLS 0 – 2 UCH 07/05/2022

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y U de Chile?

La Serena vuelve a la cancha el 11 de octubre a las 12:30 horas contra La Serena por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, competencia que entra un mes en pausa por las Fiestas Patrias y la extensa fecha FIFA.

U de Chile, en tanto, juega por la Copa Chile el jueves 24 de septiembre frente a Everton en el estadio Sausalido de Viña del Mar, por la ida de los octavos de final.