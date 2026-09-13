U de Chile venció por 3-0 a La Serena en el estadio La Portada y dejó de infarto la lucha que tiene con U Católica por el Chile 2 de la Copa Libertadores, en un duelo disputado en el marco de la Fecha 23 del Campeonato Nacional.

Ambas universidades quedaron con 42 puntos y la UC tiene ventaja de solo un gol (+17 contra +16), por lo que será una disputa ajustadísima hasta el final, pero vale 3 millones de dólares, ya que ese es el monto que recibe un equipo por solo jugar la fase de grupos del mencionado torneo continental.

Los Papayeros bajaron al noveno lugar con 30 puntos (también por diferencia de gol con Deportes Concepción) y perdió la chance de acercarse más a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Los goles de La Serena vs U de Chile

Tras un flojo primer tiempo, los goles llegaron en el complemento: Agustín Arce puso en ventaja a U de Chile en los 46′ con un gran zurdazo cruzado que dejó sin opciones al portero José Tapia de La Serena.

En los 55′ llegó uno de los mejores tantos del año: Fabián Hormazábal recibió un centro desde la derecha de Maximiliano Guerrero y definió de taco en el área chica de los Granates. Recupera la memoria esa sociedad de ambos jugadores y la U vivió sus mejores momentos en esos 10 minutos.

Después ingresó Diego Rubio en los serenases y le cambió la cara al equipo. Tuvo varios cabezazos que pasaron muy cerca o que sacaron de la línea los Azules, tal como lo hizo Igor Lichnovsky en los 78′, mismo jugador que marcó el tercero en los 90+4′.

Estadísticas de La Serena vs U de Chile

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23 Universidad Chile Segunda mitad La Portada Stadium in La Serena – La Serena La Serena Agustín Arce 47′ Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 47 ‘ Universidad Chile Gol : Agustín Arce 46 ‘ La Serena Sustitución : Diego Rubio 46 ‘ Universidad Chile Sustitución : Vadim Romanov 29 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : E. Vargas 11 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Rafael Delgado Universidad Chile Universidad Chile 4-4-2 25 Gabriel

Castellón 17 Fabián

Hormazábal 5 Nicolás

Ramírez 22 Matías

Zaldivia 6 Nicolás

Fernández 32 Gonzalo

Reyna 15 Tobías

Reinhart 28 Agustín

Arce 7 Maximiliano

Guerrero 11 E.

Vargas 18 Juan

Martín

Lucero Entrenador

0 Fernando Gago

Bench

1 Cristopher Toselli



3 Igor Lichnovsky



8 Israel Poblete



9 Octavio Rivero



19 Javier Altamirano



21 Vadim Romanov



23 Ignacio Vásquez



26 Matías Riquelme



31 Bianneider Tamayo

La Serena La Serena 3-4-3 31 José

Tapia 34 Ián

Rasso 4 Francis

Mac

Allister 33 Rafael

Delgado 21 Bruno

Gutiérrez 23 Matías

Marín 8 Gonzalo

Escalante 26 Fernando

Dinamarca 14 Felipe

Chamorro 9 Ángelo

Henríquez 10 Jeisson

Vargas Entrenador

0 F. Perez Gutierrez

Bench

1 Federico Lanzillota



3 Matías Pérez



6 Sebastián Díaz



7 Alexander Oroz



11 Diego Rubio



16 Joaquín Gutiérrez



20 Milovan Velásquez



28 Joan Carlos Orellana Salazar



29 Matías Pinto

4 Esquinas 1 3 Remates fuera de objetivo 3 7 Tiros Totales 4 53 Ataques 67 20 Ataques peligrosos 17 48 % de Posesión de Balón 52 81 Caja fuerte para pelotas 67 5 Disparos Dentro del Área 2 2 Tiros fuera del área 2 0 Fuera de juego 2 1 Objetivos 0 5 Saques de puerta 4 3 Intentos de gol 4 4 Tiros libres 6 6 Faltas 4 1 Salvadas 0 1 Disparos Bloqueados 0 1 Sustituciones 3 6 Saques de banda 18 22 Pases largos 29 15 Placajes 11 204 Pases 231 151 Pases exitosos 167 74 Porcentaje de Pases Exitosos 72 1 Tarjetas amarillas 1 3 Disparos a puerta 1 13 Total de Cruces 6 3 Cruces Precisas 0 3 Intercepciones 12 42 Duelo Ganados 29 12 Intentos de regate 8 8 Regates exitosos 2 3 Pases clave 3 67 Porcentaje de regates exitosos 25 4 Pases largos exitosos 6 18 Porcentaje de pases largos exitosos 21 12 Entradas Ganadas 8 Últimos enfrentamientos DLS 0 – 4 UCH 05/04/2026 UCH 1 – 1 DLS 28/09/2025 DLS 1 – 3 UCH 17/04/2025 UCH 2 – 1 DLS 09/10/2022 DLS 0 – 2 UCH 07/05/2022

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y U de Chile?

La Serena vuelve a la cancha el 11 de octubre a las 12:30 horas contra La Serena por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, competencia que entra un mes en pausa por las Fiestas Patrias y la extensa fecha FIFA.

U de Chile, en tanto, juega por la Copa Chile el jueves 24 de septiembre frente a Everton en el estadio Sausalido de Viña del Mar, por la ida de los octavos de final.