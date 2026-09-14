Datos Clave La ausencia: El experimentado volante no estuvo disponible en la goleada de Universidad de Chile ante el elenco granate por inconvenientes físicos. El problema: [El técnico reconoció que el puentealtino presentó molestias, pero evitó confirmar si se trata de un tema estrictamente muscular, un golpe o un desgaste físico. El retorno: El cuerpo técnico evaluará la evolución diaria del mediocampista para definir si podrá sumar minutos en la llave eliminatoria de Copa Chile.

Universidad de Chile goleó 3-0 a Deportes La Serena y consiguió una importante victoria para mantenerse firme en la lucha por el subliderato del Campeonato Nacional. Sin embargo, el contundente triunfo dejó una gran interrogante instalada de cara al próximo desafío del equipo: la real situación física de Charles Aránguiz.

El volante no estuvo disponible para el encuentro ante los granates y, tras el partido, el técnico Fernando Gago enfrentó a los medios para explicar los motivos que dejaron a su capitán fuera de la convocatoria.

¿Qué le pasó a Charles Aránguiz en la U de Chile?

El técnico azul confirmó que el puentealtino quedó fuera debido a problemas físicos, aunque optó por la cautela y no estableció un diagnóstico médico concreto para no encender alarmas anticipadas.

“Tuvo una molestia y no estaba disponible para este partido”, explicó inicialmente Gago en conferencia de prensa.

Ante la consulta directa sobre si se trataba específicamente de una dolencia de carácter muscular, el entrenador argentino amplió su respuesta, pero mantuvo la ambigüedad sobre el origen exacto del inconveniente: “Una molestia tanto física, muscular, golpe. Tuvo una molestia, no estaba disponible”.

¿Cuándo vuelve a jugar Charles Aránguiz por la U de Chile?

La principal duda quedó instalada en torno a los tiempos de recuperación. El ex mediocampista de Boca Juniors evitó amarrarse a plazos definitivos y aseguró que primero deberán monitorear su tolerancia al trabajo durante los próximos días.

“Después veremos mañana cómo está y a partir de eso creemos que va a estar lo más rápido posible para poder estar entrenando la semana que viene”, cerró el DT, dejando en suspenso la presencia del referente azul para los próximos compromisos oficiales.

U. de Chile vs Everton: fechas y programación por Copa Chile

La incertidumbre sobre el estado de Aránguiz toma especial relevancia porque Universidad de Chile tendrá que afrontar una exigente llave eliminatoria a la vuelta de Fiestas Patrias.

Los azules se medirán ante Everton de Viña del Mar por los octavos de final de la Copa Chile. El primer encuentro de la serie se disputará el jueves 24 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Sausalito. La revancha, donde los laicos esperan contar con su máxima figura en el mediocampo, quedó programada para el domingo 27 de septiembre, a las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.