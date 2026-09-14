Datos Clave El objetivo: Azules y cruzados están igualados con 42 puntos en la tabla de posiciones y buscan quedarse con el ansiado subliderato. El botín: El equipo que logre la clasificación como “Chile 2” asegurará USD 3 millones, cifra que entrega la Conmebol solo por participar en la fase de grupos del torneo continental. El desempate: Los dos equipos tienen calendarios complejos y deberán enfrentarse en un duelo directo que asoma como la gran final entre ambos en la temporada.

La pelea por el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027 quedó prácticamente empatada al entrar en la recta final del Campeonato Nacional. Universidad Católica y Universidad de Chile tienen 42 puntos, a 12 del líder Colo Colo, y cada una dispone todavía de 21 unidades.

La UC aparece hoy en el segundo lugar de la tabla, mientras la U ocupa la tercera posición. La diferencia entre ambas es mínima: los cruzados tienen +17 de diferencia de gol y los azules +16.

Y hay un partido marcado desde ahora en el calendario: el clásico universitario del 1 de noviembre, que puede terminar teniendo un peso enorme en la definición del cupo directo al máximo torneo continental.

¿Cómo está la tabla entre Universidad Católica y U de Chile?

Universidad Católica y Universidad de Chile están igualadas con 42 puntos después de 23 fechas disputadas. Los Cruzados registran 13 triunfos, tres empates y siete derrotas, con 50 goles a favor y 33 en contra, para una diferencia de +17, mientras que la U suma 12 victorias, seis empates y cinco caídas. Tiene 35 goles convertidos y 19 recibidos, con diferencia de +16.

Hoy el equipo de Daniel Garnero ocupa el Chile 2 y el de Fernando Gago aparece inmediatamente detrás. Eso sí, la pelea no está cerrada exclusivamente a ambos. Everton y Palestino tienen 36 puntos, seis menos, por lo que matemáticamente todavía pueden meterse en la discusión durante las siete jornadas finales.

¿Qué partidos le quedan a Universidad de Chile?

A Universidad de Chile le quedan siete partidos en el Campeonato Nacional, cuatro como local y tres como visitante.

Su calendario es:

Fecha Partido 9 de octubre U de Chile vs Ñublense 25 de octubre U de Chile vs Everton 1 de noviembre U Católica vs U de Chile 8 de noviembre U de Chile vs Cobresal 22 de noviembre O’Higgins vs U de Chile 29 de noviembre Concepción vs U de Chile 6 de diciembre U de Chile vs La Calera

Hay dos encuentros que destacan inmediatamente: Primero, la visita a Católica, porque enfrenta directamente a su principal rival por el segundo puesto. Antes de eso recibirá a Everton, que actualmente está cuarto con 36 puntos y todavía tiene opciones de acercarse al cupo internacional.

¿Qué partidos le quedan a Universidad Católica?

Universidad Católica también tiene siete encuentros pendientes, con cuatro partidos como local y tres como visitante.

Su fixture:

Fecha Partido 10 de octubre U Católica vs Audax Italiano 25 de octubre La Calera vs U Católica 1 de noviembre U Católica vs U de Chile 8 de noviembre U Católica vs Limache 22 de noviembre Colo Colo vs U Católica 29 de noviembre U Católica vs Huachipato 6 de diciembre U de Concepción vs U Católica

Hay un elemento que diferencia su calendario del de la U: Católica todavía debe visitar a Colo Colo, actual líder con 54 puntos. Además, recibirá a Deportes Limache, que aparece sexto con 33 unidades y un partido menos disputado.

Cupo Chile 2 a Copa Libertadores: cuál es el premio económico

Más allá del prestigio deportivo, asegurar el segundo lugar del torneo tiene una importancia vital para las arcas de ambos clubes de cara a la estructuración de sus planteles en 2027.

Tras el receso por la Fecha FIFA, la U y la UC pelearán en las últimas fechas por un premio que cambiará su presupuesto: una inyección directa de 3 millones de dólares. Cabe destacar que este monto no se entrega por terminar en la segunda posición del torneo local, sino que corresponde al millonario bono fijo que otorga la Conmebol a los clubes que ingresan directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cuándo juegan Universidad Católica vs U de Chile?

El próximo clásico universitario está programado para el 1 de noviembre en el Claro Arena.

La UC será local y ambos llegarán al choque después de disputar dos partidos más por el Campeonato Nacional. Antes del clásico, Universidad de Chile enfrentará a Ñublense y Everton. Católica, en tanto, jugará contra Audax Italiano y Unión La Calera.

En la primera rueda, la U ganó 1-0 a Universidad Católica, por lo que el segundo enfrentamiento tendrá además el componente de revancha.

Con 21 puntos todavía disponibles, el clásico no necesariamente definirá matemáticamente el Chile 2, pero sí puede provocar una diferencia importante en una lucha que hoy está completamente igualada.