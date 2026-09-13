Datos Clave La acción: Enzo Roco le propinó un fuerte pisotón a Fernando Zampedri en la victoria por 3-2 de la UC sobre Palesitno. Las consecuencias: El máximo goleador cruzado abandonó la cancha en camilla y debió ser reemplazado sobre el final del partido. La preocupación: El entrenador Daniel Garnero relató lo ocurrido y manifestó la preocupación del equipo.

Fernando Zampedri volvió a brillar en un nuevo triunfo de Universidad Católica. El máximo goleador de los cruzados se matriculó con dos goles y le dio la victoria a su equipo sobre Palestino en un partido clave en la lucha por el Chile 2.

Sin embargo, no todo fue alegría para el Toro, puesto que debió abandonar el campo de juego sobre el final del compromiso producto de un fuerte pisotón de Enzo Roco. La lesión del capitán de la UC no solo encendió las alarmas, sino que también desató la molestia de su entrenador, Daniel Garnero.

La lesión de Zampedri que preocupa a U Católica

En los minutos finales del encuentro, Fernando Zampedri fue a disputar un balón con Enzo Roco cuando recibió una dura entrada en el tobillo por parte del defensor de Palestino. El zaguero no solo no fue amonestado, sino que la acción ni siquiera fue sancionada por el árbitro.

Pese a los reclamos, el juez desestimó el cobro y tampoco recibió un llamado desde el VAR para revisar la jugada, por lo que todo quedó en nada.

El goleador, con evidentes muestras de dolor, tuvo que ser retirado del campo de juego en camilla y no pudo continuar en el partido, por lo que finalmente fue reemplazado en el minuto 90+2 por Nicolás L’Huillier.

Daniel Garnero en alerta por Fernando Zampedri

Pese a que aún no se conoce la gravedad de la lesión de Fernando Zampedri, tras el partido fue el entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, quien manifestó su preocupación por el estado del jugador.

“Lo de Fernando es una locura. El ruido que se escuchó”, dijo post partido en diálogo con TNT Sports. “Ojalá que no (sea grave), pero no cobraron nada”, agregó.

“Yo me asusté y sigo asustado. Se escuchó un ruido muy feo en esa jugada, en la que no se cobró nada”, volvió a insistir el DT argentino en la conferencia de prensa.

La lucha de U Católica por el Chile 2

En lo deportivo, Universidad Católica celebró un triunfo clave ante un rival directo en su lucha por conseguir el Chile 2 para clasificar a la próxima Copa Libertadores. Los cruzados siguen firmes en el segundo lugar con 42 puntos y le pusieron presión a Universidad de Chile, que está obligada a ganar este domingo para no perder pisada a su clásico rival.