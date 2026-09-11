Datos Clave Recupera a una joya: Católica recupera a un joven atacante que lleva más de un mes fuera de las canchas. Hasta seis delanteros: Las opciones de Garnero para afrontar la última parte de la temporada. ¿Cuándo fue su último partido?: En la fecha 17 del Campoenato Nacional 2026, en la derrota por 3-0 ante Deportes Concepción.

Universidad Católica pasa por uno de sus mejores presentes en la temporada, ya que ha cosechado cinco victorias al hilo y se metió de lleno en la competencia por el Chile 2 del Campeonato Nacional 2026. Los Cruzados compiten punto a punto con Universidad de Chile, por lo que la recta final será clave para los universitarios en su desafío por clasificar a la Copa Libertadores.

Para esta última parte del campeonato, Daniel Garnero no cuenta con la totalidad de su plantel debido a que cuenta con 8 jugadores lesionados, pero durante esta última jornada recibió una buena noticia, ya que recuperó a un atacante que no ve acción en el terreno de juego hace más de un mes.

Garnero recupera a una joya en delantera

Según información desde el medio TNT Sports, el recuperado por Garnero es Juan Francisco Rossel, joven atacante que se encuentra en reintegro deportivo en los entrenamientos de Universidad Católica. La joya en ataque de los Cruzados fue sometido quirúrgicamente a una meniscectomía parcial artroscópica de la rodilla derecha, la cual le impidió al entrenador universitario contar con el atacante por cinco fechas en la división de honor.

Tras recalcar que Rossel puede regresar al terreno de juego, el medio citado señaló que no sería en la próxima fecha del Campeonato Nacional 2026, sino que sería en un par de semanas en los octavos de final de la Copa Chile 2026. Católica debe enfrentar en partidos de ida y vuelta a Unión La Calera, los cuales están pactados para el 23 y 26 de septiembre.

Con el inminente retorno de Juan Francisco Rossel, Daniel Garnero podría contar con hasta seis opciones en la zaga ofensiva de los Cruzados, ya que sus variables son Fernando Zampedri, Diego Corral, Justo Giani, Clemente Montes y Martín Gómez, además de el reintegro del joven atacante.

Último partido de Rossel en Católica

La última participación de Juan Francisco Rossel con la casaca de Universidad Católica fue en la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026, cuando los universitarios visitaron a Deportes Concepción. En aquel derrota por 3-0 ante el León de Collao, Rossel disputó 21′ minutos al ingresar desde la banca de suplentes.