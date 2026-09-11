Datos Clave El acuerdo: La gerencia deportiva llegó a un trato total para extender el vínculo del futbolista transandino hasta diciembre de la temporada 2029. La urgencia: Aunque el plazo vencía a fin de año, el alto rendimiento mostrado por el jugador obligó al club a acelerar las gestiones para evitar una fuga. El plan maestro: Esta sorpresiva firma se suma a otras dos importantes renovaciones ya cerradas por la directiva, en medio de una extensa lista de 17 contratos que finalizan este año.

El mercado de pases y las planificaciones a futuro no descansan en San Carlos de Apoquindo. En una sorpresiva y rápida jugada administrativa, la dirigencia de Universidad Católica decidió dar un fuerte golpe de autoridad para asegurar los cimientos de su proyecto deportivo.

Cuando los focos estaban puestos en el desenlace de la actual temporada, desde la precordillera emergió una noticia de último minuto que sacude positivamente a los hinchas cruzados, confirmando la extensión del vínculo de una de sus principales armas en ataque.

¿Qué jugador renovó su contrato con Universidad Católica hasta 2029?

El misterio se acabó rápidamente: el jugador blindado por la institución es Justo Giani. Según información revelada durante esta jornada por Tribuna.com, Cruzados acordó la renovación del contrato del atacante argentino, garantizando su permanencia en el club hasta diciembre de 2029.

Lo llamativo de la operación fue la velocidad con la que actuó la dirigencia. Pese a que la directiva cruzada contaba con margen de tiempo hasta el cierre del presente año para activar la cláusula de extensión, el explosivo rendimiento mostrado por el delantero en la cancha aceleró radicalmente las gestiones para cerrar el acuerdo con anticipación y evitar miradas de otros mercados.

¿Cuáles son las estadísticas y cuántos goles tiene Justo Giani en la UC?

La urgencia por abrochar la firma del jugador de 27 años está totalmente respaldada por sus espectaculares números. A lo largo del curso, Giani se afianzó como una pieza clave y casi irremplazable en el esquema ofensivo del equipo precordillerano.

El registro es contundente: ha sumado 42 compromisos disputados en las distintas competencias del calendario. En esa cantidad de minutos, el argentino se matriculó 16 goles anotados y repartió seis asistencias, convirtiéndose en uno de los agentes más peligrosos y determinantes del fútbol chileno en este 2026.

La extensa lista: ¿Qué otros jugadores terminan contrato o renovaron en la UC?

Y mientras los hinchas celebran el blindaje de Giani, la directiva sigue trabajando a toda máquina (incluso con la vacante en el puesto de Gerente Deportivo). El desafío en San Carlos no es menor, ya que deben resolver el futuro de una pesada lista de 17 jugadores que terminan contrato a fin de año, donde figuran nombres como Darío Melo, Gary Medel, Juan Ignacio Díaz, Agustín García Basso, Daniel González y Eugenio Mena.

Afortunadamente, Cruzados ya comenzó a tachar nombres de esa lista. Según adelantó la periodista Andrea Hernández en TNT Sports, el club ya cerró las renovaciones de dos pilares en el esquema de Daniel Garnero: Branco Ampuero y Jhojan Valencia, quienes extendieron sus vínculos hasta fines de 2027.

Cabe recordar que Ampuero ya había firmado una extensión a fines del año pasado (junto a Medel y Zampedri en una recordada conferencia de prensa), mientras que el colombiano Valencia protagonizó unas extensas y polémicas negociaciones a principios de año que, finalmente, llegaron a buen puerto para la tranquilidad del cuerpo técnico.