Palestino y Universidad Católica se enfrentan en un duelo clave en la lucha por el Chile 2 en el Campeonato Nacional 2026. Árabes y cruzados se enfrentan este sábado 12 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna en un partido que será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los locales llegan a este encuentro en el cuarto puesto de la clasificación con 36 puntos, solo tres menos que la UC (39), que se está quedando con un cupo directo a la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ello, quien resulte ganador dará un golpe importante en esa lucha.

¿Quién transmite Palestino vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026?

El encuentro entre Palestino y Universidad Católica por la fecha 23 del Campeonato Nacional será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026?

Palestino vs Universidad Católica juegan este sábado 12 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna por el Campeonato Nacional.

Fecha: Sábado 12 de septiembre

Hora: 20:00 horas

Estadio: Municipal de La Cisterna

Árbitros de Palestino vs U Católica

Árbitro: Cristián Garay

1er asistente: Miguel Rocha

2do asistente: Diego Gamboa

4to árbitro: Nicolás Pozo

VAR: Franco Jiménez

AVAR: Gastón Philippe

¿Cómo llegan Palestino y U Católica?

Palestino llega a este duelo tras conseguir tres victorias en sus últimos cuatro cruces. El último de ellos fue un triunfo por 2-1 sobre la Universidad de Concepción, resultado que le permitió alcanzar los 36 puntos y subir hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Por su parte, Universidad Católica viene de tres triunfos consecutivos, el último por la cuenta mínima ante Everton de Viña del Mar en condición de visitante. Esta racha le permitió a los Cruzados escalar hasta el segundo lugar y acumular 39 unidades.

La última vez que el Tino Tino y la UC se vieron las caras fue el pasado 2 de abril cuando en el Claro Arena los locales se impusieron con un categórico 6-1.

Formaciones de Palestino vs U Católica

Formación de Palestino: Sebastián Pérez; Bryan Carrasco, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Sebastián Gallegos, Nicolás Meza, Marcelo Eggel; Joe Abrigo, Ronnie Fernández y César Munder. DT: Guillermo Farré.

Formación de U Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani. DT: Daniel Garnero.

Palestino vs U Católica minuto a minuto