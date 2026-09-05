Palestino y Universidad de Concepción son los encargados de cerrar la jornada dominical de la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026, en un compromiso relevante debido a las diferentes realidades de ambas escuadras, ya que los Baisanos necesitan de un triunfo para volver a meterse en la pelea por el Chile 2, mientras que el Campanil debe seguir en su senda ganadora para no continuar al borde de los puestos de descenso.

Actualmente, Palestino es quinto en la tabla de posiciones con 33 unidades, y está a una victoria de meterse en el podio del certamen. Por su parte, Universidad de Concepción se encuentra en la 14° ubicación con 22 puntos, y está a solamente una unidad de Cobresal, equipo que está en zona de descenso directo.

Este será el segundo encuentro en la temporada entre ambas escuadras, ya que el primero fue en la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. En aquel encuentro disputado en el Estadio Ester Roa Rebolledo, Universidad de Concepción se impuso por la cuenta mínima ante Palestino.

¿Dónde y cómo ver en vivo Palestino vs U de Concepción?

El duelo entre Baisanos y el Campanil será emitido por las señales televisivas de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Minuto a minuto: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs U de Concepción?

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Hora: 19:30 horas.

Estadio: Municipal de La Cisterna.

El partido será dirigido por Fernando Vejar, con Felipe Jara y John Calderón como asistentes y Francisco Gilabert como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Juan Lara, con Eric Pizarro como AVAR.

Cómo llegan Palestino vs U de Concepción a la fecha 22

Palestino viene de una dolorosa e inesperada derrota en el norte del país, ya que en la fecha 21 cayó en condición de visitante contra Cobresal. Los Mineros se impusieron ante los Baisanos por 2-0 en el Estadio El Cobre de El Salvador, e impidieron que los árabes treparan al podio de la división.

Por otra parte, Universidad de Concepción viene de una trabajada e importante victoria en el Estadio Ester Roa Rebolledo ante Universidad de Chile. El Campanil venció al Romántico Viajero por 2-1, en un duelo marcado por los goles de Jeison Fuentealba y Cecilio Waterman, y la expulsión de Jorge “Fatura” Broun en los últimos minutos del compromiso.

Formaciones para Palestino vs U de Concepción

Posible formación de Palestino: Sebastián Pérez; Vicente Espinoza, Dylan Glaby, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; César Munder, Sebastián Gallegos, Bryan Carrasco; Joe Abrigo, Ronnie Fernández e Ian Alegría. DT: Guillermo Farré.

Posible formación de U de Concepción: José Sanhueza; Moisés González, Miguel Barbieri, Osvaldo González, David Retamal, Antonio Díaz; Bryan Ogaz, Jeison Fuentealba, Luis Rojas; Cecilio Waterman y Rogelio Funes Mori. DT: Cristian Muñoz.

Minuto a minuto de Palestino vs U de Concepción