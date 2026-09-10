Datos Clave La frase clave: “Mientras den los números, esto es fútbol y nada es imposible.” El regreso que ilusiona: Gary Medel ya se está incorporando a los entrenamientos. El partido: La UC visita a Palestino este sábado por la fecha 23.

“Es casi imposible, pero en algún momento habrá pasado.” Con esa frase, Daniel Garnero dejó entrever que Universidad Católica todavía no cierra la puerta a la pelea por el título del Campeonato Nacional, pese a la amplia distancia que separa al equipo del líder Colo Colo.

El técnico argentino abordó el tema en conferencia de prensa, en la previa del duelo de este sábado ante Palestino por la fecha 23 del campeonato. “Al no depender de ti, obviamente que mientras den los números, esto es fútbol y nada es imposible, puede pasar cualquier cosa. ¿Es un montón? Es un montón. ¿Es casi imposible? Es casi imposible”, explicó.

El foco puesto en el próximo partido

Pese a mantener viva esa ilusión matemática, Garnero fue enfático en que la prioridad real pasa por lo inmediato. “Yo quiero ganar el próximo partido. Después obviamente que estamos en una situación en la que dependes de lo que pase en otro lado. Pero nuestro objetivo es agarrar más seguridad, más confianza, que el plantel vuelva a su nivel óptimo y después que pase lo que tenga que pasar”, señaló.

Sobre el desafío que representa la visita a La Cisterna, agregó: “Sabemos que vamos a jugar en un lugar complicado, el rival juega bien, viene en buen momento. Vamos a necesitar de una muy buena versión para traernos los tres puntos, que es lo que vamos a ir a buscar”.

El regreso de Medel que ilusiona a Garnero

El entrenador también entregó buenas noticias sobre el retorno de Gary Medel. “Con Gary estamos tratando de que se ponga de la mejor manera posible. Tuvo unos inconvenientes físicos, algunos personales y está incorporándose a los entrenamientos y nos pone muy contento. Ojalá sea lo antes posible, pero queremos que esté diez puntos. Ahí vamos a meterlo de nuevo en la cancha”, cerró Garnero.