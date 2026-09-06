Palestino gana en la agonía y sigue en la disputa por el Chile 2 de la división de honor, ya que en el Estadio Municipal de La Cisterna le dio vuelta el partido a Universidad de Concepción. Los Baisanos vencieron 2-1 al Campanil, con un gol en los descuentos de Gonzalo Tapia que ingresó desde la banca de suplentes. Además, los locales fallaron dos penales, los cuales patearon Bryan Carrasco y el mismo Tapia. Por su parte, la visita se mantiene en la pelea por mantener la categoría.

Con este resultado, Palestino trepa hasta la cuarta ubicación del con 36 unidades, y queda a sólo tres puntos de Universidad Católica y Universidad de Chile, quienes pelean por el Chile 2. Por su parte, Universidad de Concepción se mantiene en la 14° posición con 22 puntos, y queda a la espera del resultado de Cobresal que está un punto abajo en la clasificación del Campeonato Nacional 2026.

Los goles de Palestino vs U de Concepción

En un entretenido encuentro disputado en La Cisterna, los diriguidos por Guillermo Farré intentaron imponer su estilo de juego frente al equipo comandado por Cristián “Nona” Muñoz, quien con ataques por las bandas complicó bastante a los locales.

Universidad de Concepción logró la apertura del marcador a los 38′ minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina al área que logró conectar con una contorsión el panameño Cecilio Waterman.

Por su parte, Palestino contó con una oportunidad inmejorable de igualar el compromiso a los 42′ minutos, tras una falta de Barbieri sobre Bryan Carrasco que fue revisada por el VAR y ratificada por el juez Fernando Vejar. El mismo Carrasco se encargó de la pena máxima, pero el balón se fue por encima del arco de los campaniles.

En el segundo tiempo, los Baisanos emplearon una actitud más ofensiva en búsqueda de la igualdad en casa, y lo lograron a los 65′ minutos, tras un centro desde la izquierda de Montes que logra tocar con la punta del pie César Munder. El balón cruzó completamente la línea del golero visitante, Jorge Broun, quien no logró evitar el empate de los árabes a pesar de su esfuerzo.

Cuatro minutos después de empatar, Palestino consiguió un segundo penal tras un centro de Montes que impactó en el brazo izquierdo de Pablo Parra. En esta ocasión el encargado de ejecutar la pena máxima fue Gonzalo Tapia, quien falló ante el acierto de Jorge Broun quien adivinó que el tiro iba a su palo derecho.

Tras fallar dos penales y una gran cantidad de intentos en el área visitante, los Baisanos lograron ponerse en ventaja en el marcador en el minuto 90+5′, tras un taco de Enzo Roco en el área que capturó Gonzalo Tapia, con un remate en la boca del arco para poner el 2-1 definitivo para los árabes ante el Campanil.

Estadísticas de Palestino vs U de Concepción

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¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y U de Concepción?

Palestino tendrá un duelo directo en su pelea por el Chile 2, ya que se enfrentará ante el actual escolta de la división de honor, la Universidad Católica. El duelo entre Baisanos y Cruzados se disputará el próximo sábado 12 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Por su parte, Universidad de Concepción regresa a la Octava Región para enfrentar en casa a Huachipato. El choque entre el Campanil y los Acereros se jugará el próximo domingo 13 de septiembre en el Estadio Ester Roa Rebolledo a partir de las 12:30 horas.