Palestino recibe a U Católica con una buena parte de la pelea por el Chile 2 en juego. Los árabes están cuartos con 36 puntos y una victoria en La Cisterna les permitiría alcanzar a los Cruzados, uno de sus rivales directos en la lucha por entrar a la Copa Libertadores 2027.

La UC llega con 39 unidades y en plena racha. El equipo de Daniel Garnero ganó sus últimos tres partidos y comparte puntaje con U de Chile, aunque la diferencia de gol lo mantiene en el segundo puesto.

Palestino vs U Católica, minuto a minuto

La previa de Palestino vs U Católica

La pelea por el Chile 2 pone frente a frente a dos rivales separados por apenas tres puntos. U Católica inicia la jornada segunda con 39 unidades, mientras Palestino aparece cuarto con 36 y tiene la posibilidad de alcanzar a los Cruzados si aprovecha la localía.

Para el conjunto árabe, La Cisterna se ha convertido en un punto fuerte desde la llegada de Guillermo Farré. Palestino registra tres victorias y un empate como local por el Campeonato Nacional bajo su conducción, un rendimiento que eleva la exigencia para una UC que llega en uno de sus mejores momentos del torneo.

El equipo de Daniel Garnero, por su parte, viene afirmándose en la zona alta y buscará sostener el lugar que actualmente le entrega el cupo directo a la Copa Libertadores 2027.

El partido se jugará este sábado 12 de septiembre desde las 20:00 horas, por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

¿Cómo llegan Palestino y U Católica?

Palestino viene de derrotar 2-1 a Universidad de Concepción en La Cisterna. El resultado le permitió recuperarse inmediatamente de la caída 2-0 frente a Cobresal y mantenerse dentro del grupo que pelea los cupos internacionales.

Antes de esos dos compromisos, los Árabes habían vencido 1-0 a O’Higgins y goleado 5-1 a Huachipato, por lo que han ganado tres de sus últimos cuatro partidos por el torneo.

U Católica atraviesa una racha todavía más consistente. Los Cruzados derrotaron 1-0 a Everton en Sausalito, con gol de Fernando Zampedri, y acumularon su tercer triunfo consecutivo después de imponerse también a O’Higgins y Coquimbo Unido.

Daniel Garnero apostaría nuevamente por la base que comenzó el encuentro en Viña del Mar, manteniendo una formación que le permitió recuperar terreno y alcanzar el segundo lugar.

El antecedente más reciente entre ambos fue contundente: U Católica derrotó 6-1 a Palestino el pasado 2 de abril en el Claro Arena. Sin embargo, el historial inmediato está mucho más equilibrado: en los últimos diez enfrentamientos cada equipo consiguió cuatro victorias y se registraron dos empates.

Formaciones de Palestino vs U Católica

Formación de Palestino: Sebastián Pérez; Bryan Carrasco, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Sebastián Gallegos, Nicolás Meza, Marcelo Eggel; Joe Abrigo, Ronnie Fernández y César Munder.

DT: Guillermo Farré.

Formación de U Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

DT: Daniel Garnero.

¿Quién es el árbitro de Palestino vs U Católica?

Cristián Garay será el encargado de dirigir el duelo entre Palestino y U Católica en La Cisterna.

  • Árbitro: Cristián Garay
  • Asistente 1: Miguel Rocha
  • Asistente 2: Diego Gamboa
  • Cuarto árbitro: Nicolás Pozo
  • VAR: Franco Jimenez
  • AVAR: Gastón Philippe

¿Dónde ver Palestino vs U Católica EN VIVO?

Palestino vs U Católica será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium, mientras que por streaming estará disponible a través de HBO Max.

  • Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026
  • Hora: 20:00 horas
  • Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna
  • Competencia: Campeonato Nacional 2026
  • Fecha: 23
  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: HBO Max
  • Cobertura online: AlAireLibre.cl
Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23
Universidad Católica
12/09/2026 20:00
Primera mitad Municipal Stadium of La Cisterna – Santiago de Chile
Palestino
  • Fernando Zampedri 2′
  • Diego Corral 22′
  • Enzo Roco 29′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
29 ‘
Palestino
Gol : Enzo Roco
22 ‘
Universidad Católica
Gol : Diego Corral
2 ‘
Universidad Católica
Gol : Fernando Zampedri
Goal! Enzo Pablo Andia Roco scores to make it 1-2, assisted by Joe Axel Abrigo Navarro.
Shot – Enzo Pablo Andia Roco Head Shot Goal
Goal! Diego Corral scores to make it 0-2, assisted by Justo Giani.
Diego Corral scores with a right-footed shot.
Goal! Fernando Zampedri scores to make it 1-0, assisted by Matias Palavecino.
Fernando Zampedri scores with a left-footed shot.
Universidad Católica
4-1-4-1
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Sebastián Arancibia 6
Sebastián
Arancibia
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Agustín García Basso 21
Agustín
García
Basso
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Diego Corral 25
Diego
Corral
Matias Palavecino 10
Matias
Palavecino
Fernando Zuqui 8
Fernando
Zuqui
Justo Giani 7
Justo
Giani
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Garnero
  • Bench
  • 5
    Agustín Farías
  • 12
    Francisco Valdés
  • 13
    Alfred Canales
  • 14
    Jimmy Martínez
  • 22
    Martín Alejandro Gómez
  • 28
    Bernardo Humberto Cerezo Rojas
  • 39
    N. L'Huillier
  • 42
    Nickolas Mariano Pino
  • 43
    Amaro Pérez
Palestino
4-4-2
Sebastián Pérez 25
Sebastián
Pérez
Bryan Carrasco 7
Bryan
Carrasco
Antonio Ceza 4
Antonio
Ceza
Enzo Roco 3
Enzo
Roco
Dilan Zúñiga 28
Dilan
Zúñiga
Marcelo Eggel 17
Marcelo
Eggel
Sebastián Gallegos 18
Sebastián
Gallegos
Dylan Glaby 5
Dylan
Glaby
César Munder 27
César
Munder
Ronnie Fernández 9
Ronnie
Fernández
Joe Abrigo 14
Joe
Abrigo
  • Entrenador
  • 0
    Guillermo Martin Farré
  • Bench
  • 1
    Sebastián Salas
  • 8
    Nicolás Meza
  • 13
    Albert Gómez
  • 15
    Francisco Montes
  • 20
    Gonzalo Tapia
  • 21
    Martín Araya
  • 24
    Dylan Salgado
  • 30
    Ian Alegría
  • 31
    Gaspar Ruz
2
Esquinas
3
4
Remates fuera de objetivo
2
10
Tiros Totales
6
56
Ataques
50
14
Ataques peligrosos
21
50
% de Posesión de Balón
50
3
Disparos Dentro del Área
1
7
Tiros fuera del área
5
0
Fuera de juego
1
2
Objetivos
1
5
Saques de puerta
4
7
Tiros libres
6
6
Faltas
7
3
Salvadas
2
2
Disparos Bloqueados
0
6
Saques de banda
6
29
Pases largos
23
6
Placajes
7
2
Asistencias
1
194
Pases
183
156
Pases exitosos
150
80
Porcentaje de Pases Exitosos
82
4
Disparos a puerta
4
5
Total de Cruces
14
1
Cruces Precisas
4
4
Intercepciones
3
12
Duelo Ganados
17
8
Intentos de regate
7
5
Regates exitosos
4
6
Pases clave
5
2
Grandes Oportunidades Creadas
1
63
Porcentaje de regates exitosos
57
14
Pases largos exitosos
13
48
Porcentaje de pases largos exitosos
57
6
Entradas Ganadas
6
Últimos enfrentamientos
PAL 1 – 6 UC 02/04/2026
PAL 1 – 2 UC 22/11/2025
UC 1 – 1 PAL 01/06/2025
PAL 6 – 5 UC 04/03/2025
PAL 1 – 1 UC 03/08/2024