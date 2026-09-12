Palestino recibe a U Católica con una buena parte de la pelea por el Chile 2 en juego. Los árabes están cuartos con 36 puntos y una victoria en La Cisterna les permitiría alcanzar a los Cruzados, uno de sus rivales directos en la lucha por entrar a la Copa Libertadores 2027.
La UC llega con 39 unidades y en plena racha. El equipo de Daniel Garnero ganó sus últimos tres partidos y comparte puntaje con U de Chile, aunque la diferencia de gol lo mantiene en el segundo puesto.
Palestino vs U Católica, minuto a minuto
La previa de Palestino vs U Católica
La pelea por el Chile 2 pone frente a frente a dos rivales separados por apenas tres puntos. U Católica inicia la jornada segunda con 39 unidades, mientras Palestino aparece cuarto con 36 y tiene la posibilidad de alcanzar a los Cruzados si aprovecha la localía.
Para el conjunto árabe, La Cisterna se ha convertido en un punto fuerte desde la llegada de Guillermo Farré. Palestino registra tres victorias y un empate como local por el Campeonato Nacional bajo su conducción, un rendimiento que eleva la exigencia para una UC que llega en uno de sus mejores momentos del torneo.
El equipo de Daniel Garnero, por su parte, viene afirmándose en la zona alta y buscará sostener el lugar que actualmente le entrega el cupo directo a la Copa Libertadores 2027.
El partido se jugará este sábado 12 de septiembre desde las 20:00 horas, por la fecha 23 del Campeonato Nacional.
¿Cómo llegan Palestino y U Católica?
Palestino viene de derrotar 2-1 a Universidad de Concepción en La Cisterna. El resultado le permitió recuperarse inmediatamente de la caída 2-0 frente a Cobresal y mantenerse dentro del grupo que pelea los cupos internacionales.
Antes de esos dos compromisos, los Árabes habían vencido 1-0 a O’Higgins y goleado 5-1 a Huachipato, por lo que han ganado tres de sus últimos cuatro partidos por el torneo.
U Católica atraviesa una racha todavía más consistente. Los Cruzados derrotaron 1-0 a Everton en Sausalito, con gol de Fernando Zampedri, y acumularon su tercer triunfo consecutivo después de imponerse también a O’Higgins y Coquimbo Unido.
Daniel Garnero apostaría nuevamente por la base que comenzó el encuentro en Viña del Mar, manteniendo una formación que le permitió recuperar terreno y alcanzar el segundo lugar.
El antecedente más reciente entre ambos fue contundente: U Católica derrotó 6-1 a Palestino el pasado 2 de abril en el Claro Arena. Sin embargo, el historial inmediato está mucho más equilibrado: en los últimos diez enfrentamientos cada equipo consiguió cuatro victorias y se registraron dos empates.
Formaciones de Palestino vs U Católica
Formación de Palestino: Sebastián Pérez; Bryan Carrasco, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Sebastián Gallegos, Nicolás Meza, Marcelo Eggel; Joe Abrigo, Ronnie Fernández y César Munder.
DT: Guillermo Farré.
Formación de U Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.
DT: Daniel Garnero.
¿Quién es el árbitro de Palestino vs U Católica?
Cristián Garay será el encargado de dirigir el duelo entre Palestino y U Católica en La Cisterna.
- Árbitro: Cristián Garay
- Asistente 1: Miguel Rocha
- Asistente 2: Diego Gamboa
- Cuarto árbitro: Nicolás Pozo
- VAR: Franco Jimenez
- AVAR: Gastón Philippe
¿Dónde ver Palestino vs U Católica EN VIVO?
Palestino vs U Católica será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium, mientras que por streaming estará disponible a través de HBO Max.
- Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026
- Hora: 20:00 horas
- Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna
- Competencia: Campeonato Nacional 2026
- Fecha: 23
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
- Cobertura online: AlAireLibre.cl
- Fernando Zampedri 2′
- Diego Corral 22′
- Enzo Roco 29′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Bernedo
Arancibia
Ampuero
García
Basso
Cuevas
Valencia
Corral
Palavecino
Zuqui
Giani
Zampedri
- Entrenador
-
0Daniel Garnero
- Bench
-
5Agustín Farías
-
12Francisco Valdés
-
13Alfred Canales
-
14Jimmy Martínez
-
22Martín Alejandro Gómez
-
28Bernardo Humberto Cerezo Rojas
-
39N. L'Huillier
-
42Nickolas Mariano Pino
-
43Amaro Pérez
Pérez
Carrasco
Ceza
Roco
Zúñiga
Eggel
Gallegos
Glaby
Munder
Fernández
Abrigo
- Entrenador
-
0Guillermo Martin Farré
- Bench
-
1Sebastián Salas
-
8Nicolás Meza
-
13Albert Gómez
-
15Francisco Montes
-
20Gonzalo Tapia
-
21Martín Araya
-
24Dylan Salgado
-
30Ian Alegría
-
31Gaspar Ruz