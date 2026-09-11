Datos Clave Duelo vital por el Chile 2: Católica es escolta y está a solo tres puntos de distancia de los Baisanos en la parte alta de la tabla. Un cambio: Garnero prepara una modificación en el mediocampo para visitar al Tino Tino. ¿Cuándo juega Católica?: Los Cruzados visitan a Palestino este sábado 12 de septiembre en el Estadio Municipal La Cisterna desde las 20:00 horas.

Universidad Católica tiene la misión de enfrentar uno de los partidos más complejos de la temporada, ya que este sábado 12 de septiembre tiene que visitar el Estadio Municipal de La Cisterna para enfrentar a Palestino, en un duelo trascendental por la parte alta del Campeonato Nacional 2026, ya que ambas escuadras pelean punto a punto por el Chile 2.

Los Cruzados son escoltas de la división de honor con 39 puntos, y comparten su lugar con Universidad de Chile quien es tercero debido a la diferencia de gol. Por su parte, los Baisanos se posicionan cuartos con 36 unidades a solo tres puntos de las universidades, lo cual es una preocupación para Daniel Garnero, quien plantea un cambio en su formación titular para que los Árabes no se acerquen en la parte alta de la tabla.

La modificación de Garnero para enfrentar a Palestino

Para el duelo ante los Baisanos, Daniel Garnero mueve la pizarra con solo una modificación en la zona del mediocampo cruzado, el cual tiene como protagonista al volante Matías Palavecino, quien vuelve a las titularidades del club universitario, mientras que el jugador que es relegado a la banca de suplentes sería Jimmy Martínez.

Con la salida de Jimmy de la oncena inicial, la formación de Universidad Católica estaría conformada por, Vicente Bernedo bajo los tres tubos; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso y Cristián Cuevas como zaga defensiva; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Matías Palavecino en el centro del campo universitario; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani como los tres atacantes de los Cruzados.

Matías Palavecino vuelve a las titularidades de Católica tras tres fechas. Su última vez siendo parte desde el arranque fue en el duelo ante Ñublense por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2026. En aquel cotejo, Palavecino fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

¿Cuándo juega Católica?

Universidad Católica tiene que visitar a Palestino por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo clave por el Chile 2. El choque entre Baisanos y Cruzados se disputará este sábado 12 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.