U Católica derrotó por 3-2 a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, en un emocionante partido disputado en el marco de la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. Este resultado permite a Los Cruzados quedar segundos con 42 puntos y, por ahora, con el puesto de Chile 2 de cara a la próxima Copa Libertadores, aunque al menos en puntaje lo puede alcanzar U de Chile en su compromiso ante La Serena.
Los tetracolores se mantuvieron quintos con 36 unidades, perdiendo la posibilidad de alcanzar a la Franja y cediendo terreno en la misma lucha por ir a la Libertadores el próximo año.
Los goles de Palestino vs U Católica
U Católica salió con todo: anotaron rápidamente apenas cumplido un minuto de juego con una gran definición de zurda de Fernando Zampedri, quien capturo el balón después de una buena jugada de Matías Palavecino. Después en los 22′, aumentaron su ventaja con un tanto de Diego Corral, el que parece ser que quería controlar el esférico tras un centro desde la izquierda, pero terminó dentro del arco.
Palestino reaccionó a tiempo con un gol de cabeza de Enzo Roco en los 29′ y una gran conquista de Joe Abrigo en los 57′, luego de una gran jugada colectiva, lo que generó lágrimas en los ojos del volante porque estuvo largos meses fuera de las canchas por lesión y, además, es su primer tanto de la temporada.
No obstante, Zampedri vuelve a salvar a la UC, tal como lo ha hecho en muchas ocasiones: en los 72′ se genera un penal al recibir una patada de Ronnie Fernández, la que se cobró tras revisión en el VAR, y en los 73′ convirtió con una gran ejecución que terminó en la red, pese a que Sebastián “Zanahoria” Pérez se lanzó para el mismo lado.
La gran preocupación la generó al final el mismo Zampedri, quien salió lesionado por una tremenda infracción de Roco, lo que provocó que lo retiraran en camilla del estadio, generando la preocupación de los hinchas precordilleranos, aunque el Campeonato Nacional ahora se paraliza un mes, dejando paso a la Copa Chile en dos semanas más.
Estadísticas de Palestino vs U Católica
- Fernando Zampedri 2′
- Diego Corral 22′
- Enzo Roco 29′
- Joe Abrigo 57′
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- Estadísticas de equipos
Bernedo
Arancibia
Ampuero
García
Basso
Cuevas
Valencia
Corral
Palavecino
Zuqui
Giani
Zampedri
- Entrenador
-
0Daniel Garnero
- Bench
-
5Agustín Farías
-
12Francisco Valdés
-
13Alfred Canales
-
14Jimmy Martínez
-
22Martín Alejandro Gómez
-
28Bernardo Humberto Cerezo Rojas
-
39N. L'Huillier
-
42Nickolas Mariano Pino
-
43Amaro Pérez
Pérez
Carrasco
Ceza
Roco
Zúñiga
Glaby
Eggel
Gallegos
Munder
Fernández
Abrigo
- Entrenador
-
0Guillermo Martin Farré
- Bench
-
1Sebastián Salas
-
8Nicolás Meza
-
13Albert Gómez
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15Francisco Montes
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20Gonzalo Tapia
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21Martín Araya
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24Dylan Salgado
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30Ian Alegría
-
31Gaspar Ruz
¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Palestino?
U Católica vuelve a jugar el miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas ante Unión La Calera, de visita por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile.
Palestino retorna a las cancha recién en un mes: enfrenta a Limache el 11 de octubre a las 20:00 horas en Quillota por la Fecha 24 del Campeonato Nacional.