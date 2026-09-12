U Católica derrotó por 3-2 a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, en un emocionante partido disputado en el marco de la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. Este resultado permite a Los Cruzados quedar segundos con 42 puntos y, por ahora, con el puesto de Chile 2 de cara a la próxima Copa Libertadores, aunque al menos en puntaje lo puede alcanzar U de Chile en su compromiso ante La Serena.

Los tetracolores se mantuvieron quintos con 36 unidades, perdiendo la posibilidad de alcanzar a la Franja y cediendo terreno en la misma lucha por ir a la Libertadores el próximo año.

Los goles de Palestino vs U Católica

U Católica salió con todo: anotaron rápidamente apenas cumplido un minuto de juego con una gran definición de zurda de Fernando Zampedri, quien capturo el balón después de una buena jugada de Matías Palavecino. Después en los 22′, aumentaron su ventaja con un tanto de Diego Corral, el que parece ser que quería controlar el esférico tras un centro desde la izquierda, pero terminó dentro del arco.

Palestino reaccionó a tiempo con un gol de cabeza de Enzo Roco en los 29′ y una gran conquista de Joe Abrigo en los 57′, luego de una gran jugada colectiva, lo que generó lágrimas en los ojos del volante porque estuvo largos meses fuera de las canchas por lesión y, además, es su primer tanto de la temporada.

No obstante, Zampedri vuelve a salvar a la UC, tal como lo ha hecho en muchas ocasiones: en los 72′ se genera un penal al recibir una patada de Ronnie Fernández, la que se cobró tras revisión en el VAR, y en los 73′ convirtió con una gran ejecución que terminó en la red, pese a que Sebastián “Zanahoria” Pérez se lanzó para el mismo lado.

La gran preocupación la generó al final el mismo Zampedri, quien salió lesionado por una tremenda infracción de Roco, lo que provocó que lo retiraran en camilla del estadio, generando la preocupación de los hinchas precordilleranos, aunque el Campeonato Nacional ahora se paraliza un mes, dejando paso a la Copa Chile en dos semanas más.

Estadísticas de Palestino vs U Católica

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23
Universidad Católica
12/09/2026 20:00
Segunda mitad Municipal Stadium of La Cisterna – Santiago de Chile
Palestino
  • Fernando Zampedri 2′
  • Diego Corral 22′
  • Enzo Roco 29′
  • Joe Abrigo 57′
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62 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Martín Alejandro Gómez
61 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Agustín Farías
57 ‘
Palestino
Gol : Joe Abrigo
55 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Joe Abrigo
53 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Cristian Cuevas
47 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Fernando Zuqui
46 ‘
Palestino
Sustitución : Ian Alegría
29 ‘
Palestino
Gol : Enzo Roco
22 ‘
Universidad Católica
Gol : Diego Corral
2 ‘
Universidad Católica
Gol : Fernando Zampedri
Goal! Joe Axel Abrigo Navarro scores to make it 2-2, assisted by Cesar Augusto Munder Rodriguez.
Joe Axel Abrigo Navarro takes a left-footed shot and scores.
Goal! Enzo Pablo Andia Roco scores to make it 1-2, assisted by Joe Axel Abrigo Navarro.
Shot – Enzo Pablo Andia Roco Head Shot Goal
Goal! Diego Corral scores to make it 0-2, assisted by Justo Giani.
Diego Corral scores with a right-footed shot.
Goal! Fernando Zampedri scores to make it 1-0, assisted by Matias Palavecino.
Fernando Zampedri scores with a left-footed shot.
Universidad Católica
4-1-4-1
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Sebastián Arancibia 6
Sebastián
Arancibia
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Agustín García Basso 21
Agustín
García
Basso
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Diego Corral 25
Diego
Corral
Matias Palavecino 10
Matias
Palavecino
Fernando Zuqui 8
Fernando
Zuqui
Justo Giani 7
Justo
Giani
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Garnero
  • Bench
  • 5
    Agustín Farías
  • 12
    Francisco Valdés
  • 13
    Alfred Canales
  • 14
    Jimmy Martínez
  • 22
    Martín Alejandro Gómez
  • 28
    Bernardo Humberto Cerezo Rojas
  • 39
    N. L'Huillier
  • 42
    Nickolas Mariano Pino
  • 43
    Amaro Pérez
Palestino
4-1-3-2
Sebastián Pérez 25
Sebastián
Pérez
Bryan Carrasco 7
Bryan
Carrasco
Antonio Ceza 4
Antonio
Ceza
Enzo Roco 3
Enzo
Roco
Dilan Zúñiga 28
Dilan
Zúñiga
Dylan Glaby 5
Dylan
Glaby
Marcelo Eggel 17
Marcelo
Eggel
Sebastián Gallegos 18
Sebastián
Gallegos
César Munder 27
César
Munder
Ronnie Fernández 9
Ronnie
Fernández
Joe Abrigo 14
Joe
Abrigo
  • Entrenador
  • 0
    Guillermo Martin Farré
  • Bench
  • 1
    Sebastián Salas
  • 8
    Nicolás Meza
  • 13
    Albert Gómez
  • 15
    Francisco Montes
  • 20
    Gonzalo Tapia
  • 21
    Martín Araya
  • 24
    Dylan Salgado
  • 30
    Ian Alegría
  • 31
    Gaspar Ruz
2
Esquinas
3
4
Remates fuera de objetivo
4
10
Tiros Totales
10
73
Ataques
71
19
Ataques peligrosos
36
47
% de Posesión de Balón
53
3
Disparos Dentro del Área
2
7
Tiros fuera del área
8
1
Fuera de juego
3
2
Objetivos
2
7
Saques de puerta
5
8
Tiros libres
12
12
Faltas
8
4
Salvadas
2
2
Disparos Bloqueados
0
2
Sustituciones
1
11
Saques de banda
11
40
Pases largos
35
9
Placajes
12
2
Asistencias
2
263
Pases
285
214
Pases exitosos
235
81
Porcentaje de Pases Exitosos
82
2
Tarjetas amarillas
1
4
Disparos a puerta
6
5
Total de Cruces
19
1
Cruces Precisas
5
9
Intercepciones
4
26
Duelo Ganados
36
11
Intentos de regate
12
6
Regates exitosos
8
6
Pases clave
8
2
Grandes Oportunidades Creadas
1
55
Porcentaje de regates exitosos
67
22
Pases largos exitosos
19
55
Porcentaje de pases largos exitosos
54
6
Entradas Ganadas
7
Últimos enfrentamientos
PAL 1 – 6 UC 02/04/2026
PAL 1 – 2 UC 22/11/2025
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PAL 6 – 5 UC 04/03/2025
PAL 1 – 1 UC 03/08/2024

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Palestino?

U Católica vuelve a jugar el miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas ante Unión La Calera, de visita por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Palestino retorna a las cancha recién en un mes: enfrenta a Limache el 11 de octubre a las 20:00 horas en Quillota por la Fecha 24 del Campeonato Nacional.