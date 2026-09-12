U Católica derrotó por 3-2 a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, en un emocionante partido disputado en el marco de la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. Este resultado permite a Los Cruzados quedar segundos con 42 puntos y, por ahora, con el puesto de Chile 2 de cara a la próxima Copa Libertadores, aunque al menos en puntaje lo puede alcanzar U de Chile en su compromiso ante La Serena.

Los tetracolores se mantuvieron quintos con 36 unidades, perdiendo la posibilidad de alcanzar a la Franja y cediendo terreno en la misma lucha por ir a la Libertadores el próximo año.

Los goles de Palestino vs U Católica

U Católica salió con todo: anotaron rápidamente apenas cumplido un minuto de juego con una gran definición de zurda de Fernando Zampedri, quien capturo el balón después de una buena jugada de Matías Palavecino. Después en los 22′, aumentaron su ventaja con un tanto de Diego Corral, el que parece ser que quería controlar el esférico tras un centro desde la izquierda, pero terminó dentro del arco.

Palestino reaccionó a tiempo con un gol de cabeza de Enzo Roco en los 29′ y una gran conquista de Joe Abrigo en los 57′, luego de una gran jugada colectiva, lo que generó lágrimas en los ojos del volante porque estuvo largos meses fuera de las canchas por lesión y, además, es su primer tanto de la temporada.

No obstante, Zampedri vuelve a salvar a la UC, tal como lo ha hecho en muchas ocasiones: en los 72′ se genera un penal al recibir una patada de Ronnie Fernández, la que se cobró tras revisión en el VAR, y en los 73′ convirtió con una gran ejecución que terminó en la red, pese a que Sebastián “Zanahoria” Pérez se lanzó para el mismo lado.

La gran preocupación la generó al final el mismo Zampedri, quien salió lesionado por una tremenda infracción de Roco, lo que provocó que lo retiraran en camilla del estadio, generando la preocupación de los hinchas precordilleranos, aunque el Campeonato Nacional ahora se paraliza un mes, dejando paso a la Copa Chile en dos semanas más.

Estadísticas de Palestino vs U Católica

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23 Universidad Católica Segunda mitad Municipal Stadium of La Cisterna – Santiago de Chile Palestino Fernando Zampedri 2′

Diego Corral 22′ Enzo Roco 29′

Enzo Roco 29′ Joe Abrigo 57′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 62 ‘ Universidad Católica Sustitución : Martín Alejandro Gómez 61 ‘ Universidad Católica Sustitución : Agustín Farías 57 ‘ Palestino Gol : Joe Abrigo 55 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Joe Abrigo 53 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Cristian Cuevas 47 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Fernando Zuqui 46 ‘ Palestino Sustitución : Ian Alegría 29 ‘ Palestino Gol : Enzo Roco 22 ‘ Universidad Católica Gol : Diego Corral 2 ‘ Universidad Católica Gol : Fernando Zampedri Goal! Joe Axel Abrigo Navarro scores to make it 2-2, assisted by Cesar Augusto Munder Rodriguez. Joe Axel Abrigo Navarro takes a left-footed shot and scores. Goal! Enzo Pablo Andia Roco scores to make it 1-2, assisted by Joe Axel Abrigo Navarro. Shot – Enzo Pablo Andia Roco Head Shot Goal Goal! Diego Corral scores to make it 0-2, assisted by Justo Giani. Diego Corral scores with a right-footed shot. Goal! Fernando Zampedri scores to make it 1-0, assisted by Matias Palavecino. Fernando Zampedri scores with a left-footed shot. Universidad Católica Universidad Católica 4-1-4-1 1 Vicente

Bernedo 6 Sebastián

Arancibia 19 Branco

Ampuero 21 Agustín

García

Basso 15 Cristian

Cuevas 20 Jhojan

Valencia 25 Diego

Corral 10 Matias

Palavecino 8 Fernando

Zuqui 7 Justo

Giani 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Garnero

Bench

5 Agustín Farías



12 Francisco Valdés



13 Alfred Canales



14 Jimmy Martínez



22 Martín Alejandro Gómez



28 Bernardo Humberto Cerezo Rojas



39 N. L'Huillier



42 Nickolas Mariano Pino



43 Amaro Pérez

Palestino Palestino 4-1-3-2 25 Sebastián

Pérez 7 Bryan

Carrasco 4 Antonio

Ceza 3 Enzo

Roco 28 Dilan

Zúñiga 5 Dylan

Glaby 17 Marcelo

Eggel 18 Sebastián

Gallegos 27 César

Munder 9 Ronnie

Fernández 14 Joe

Abrigo Entrenador

0 Guillermo Martin Farré

Bench

1 Sebastián Salas



8 Nicolás Meza



13 Albert Gómez



15 Francisco Montes



20 Gonzalo Tapia



21 Martín Araya



24 Dylan Salgado



30 Ian Alegría



31 Gaspar Ruz

2 Esquinas 3 4 Remates fuera de objetivo 4 10 Tiros Totales 10 73 Ataques 71 19 Ataques peligrosos 36 47 % de Posesión de Balón 53 3 Disparos Dentro del Área 2 7 Tiros fuera del área 8 1 Fuera de juego 3 2 Objetivos 2 7 Saques de puerta 5 8 Tiros libres 12 12 Faltas 8 4 Salvadas 2 2 Disparos Bloqueados 0 2 Sustituciones 1 11 Saques de banda 11 40 Pases largos 35 9 Placajes 12 2 Asistencias 2 263 Pases 285 214 Pases exitosos 235 81 Porcentaje de Pases Exitosos 82 2 Tarjetas amarillas 1 4 Disparos a puerta 6 5 Total de Cruces 19 1 Cruces Precisas 5 9 Intercepciones 4 26 Duelo Ganados 36 11 Intentos de regate 12 6 Regates exitosos 8 6 Pases clave 8 2 Grandes Oportunidades Creadas 1 55 Porcentaje de regates exitosos 67 22 Pases largos exitosos 19 55 Porcentaje de pases largos exitosos 54 6 Entradas Ganadas 7 Últimos enfrentamientos PAL 1 – 6 UC 02/04/2026 PAL 1 – 2 UC 22/11/2025 UC 1 – 1 PAL 01/06/2025 PAL 6 – 5 UC 04/03/2025 PAL 1 – 1 UC 03/08/2024

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Palestino?

U Católica vuelve a jugar el miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas ante Unión La Calera, de visita por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Palestino retorna a las cancha recién en un mes: enfrenta a Limache el 11 de octubre a las 20:00 horas en Quillota por la Fecha 24 del Campeonato Nacional.