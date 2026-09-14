Datos Clave El podio: El cuadro estudiantil logró meterse en el top 3 de los clubes con mayor intensidad de juego del continente, escoltando únicamente a dos elencos del Brasileirao. La métrica: El estudio evaluó la cantidad de sprints (carreras a más de 25 km/h por más de 0.7 segundos) que realiza un jugador por cada 90 minutos de partido. La sorpresa: Además de los azules, otras cuatro posiciones de avanzada son ocupadas por equipos chilenos.

El fútbol chileno suele mirar con distancia el poderío económico y el despliegue atlético del fútbol brasileño. Sin embargo, los números demuestran que, al menos en términos de intensidad y explosividad dentro del terreno de juego, el torneo nacional está compitiendo al más alto nivel continental.

Un reciente estudio estadístico publicado por las plataformas especializadas SkillCorner y el Observatorio de Fútbol CIES, reveló cuáles son los equipos con los estilos de juego más intensos físicamente en Sudamérica, dejando a un club chileno posicionado directamente en el podio.

¿Cuál es el equipo chileno más intenso físicamente de Sudamérica?

El ranking continental ubicó a Universidad de Chile como el tercer equipo con mayor intensidad física de toda Sudamérica. El elenco estudiantil registra un promedio de 9.85 sprints (carreras a más de 25 km/h por más de 0.7 segundos) por jugador cada 90 minutos, confirmando el exigente ritmo de juego impuesto por Fernando Gago en la presente temporada.

El cuadro universitario fue superado en la lista únicamente por dos gigantes de Brasil: el Red Bull Bragantino, que lidera la tabla con 10.25 sprints, y el Cruzeiro, que ocupa el segundo lugar con 10.06.

El gran mérito de la U es haber superado a potencias económicas y deportivas de la liga brasileña, quedando por encima de planteles como Botafogo (9.41) e Internacional de Porto Alegre (9.36), quienes completan el top 5.

¿Qué otros clubes de Chile están en el top 10 de intensidad física?

El dato más revelador del estudio es el aplastante dominio nacional en la parte alta de la tabla. De los 10 equipos más intensos del continente, la mitad pertenece al fútbol chileno.

Atrás de Universidad de Chile y los brasileños, asoma Audax Italiano en el sexto lugar (9.35 sprints), seguido muy de cerca por O’Higgins de Rancagua en la séptima casilla (9.34) y Universidad Católica en la octava posición (9.30).

La gran sorpresa del listado aparece en el décimo puesto. Superado solo por Corinthians (noveno con 9.25), el ranking ubicó a Deportes Limache (9.12) cerrando el podio.