Datos Clave Situación: Charles Aránguiz quedó fuera del triunfo 3-0 de Universidad de Chile ante Deportes La Serena. Antecedente: Una nueva versión apunta a una lesión muscular y plantea la posibilidad de un desgarro. Lo que viene: La U enfrentará a Everton el 24 y 27 de septiembre por Copa Chile.

La ausencia de Charles Aránguiz comienza a generar preocupación en Universidad de Chile. El volante no estuvo en el triunfo 3-0 ante Deportes La Serena y nuevos antecedentes indican que su problema físico no sería únicamente la molestia que reconoció públicamente Fernando Gago.

Según informó RedGol, Aránguiz presenta una lesión muscular y existe la posibilidad de que se trate de un desgarro. El diagnóstico no ha sido confirmado oficialmente por la U, pero el mediocampista realizará trabajo de kinesiología durante estos días para avanzar en su recuperación.

¿Llegará Charles Aránguiz ante Everton por la Copa Chile?

La presencia de Charles Aránguiz ante Everton dependerá de su evolución durante los próximos días. El plantel regresará a los entrenamientos el viernes 18 de septiembre, cuando el cuerpo técnico podrá tener mayores señales sobre su disponibilidad.

El calendario entrega cierto margen a los azules. Universidad de Chile visitará al cuadro de Viña del Mar el 24 de septiembre por la ida de los octavos de final de Copa Chile, mientras la revancha se disputará el 27.

La intención en el Centro Deportivo Azul es no apresurar al volante, especialmente considerando que la U ya tendrá otras ausencias para la serie: Marcelo Morales y Agustín Arce estarán con la selección chilena, mientras Lucas Barrera se encuentra lesionado.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre Aránguiz?

Fernando Gago evitó entregar detalles sobre la lesión y se limitó a señalar que Aránguiz no estaba en condiciones de enfrentar a Deportes La Serena: “Una molestia y no estaba disponible”, explicó el entrenador.

Ante la insistencia sobre si se trataba de un problema muscular o un golpe, mantuvo la reserva: “Una molestia, tanto física, muscular, golpe, después veremos mañana cómo está para entrenar la semana que viene”.

Los próximos entrenamientos serán claves para determinar si Aránguiz logra recuperarse a tiempo para una llave en la que la U buscará seguir avanzando en la Copa Chile.