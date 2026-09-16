Datos Clave La preocupación: Charles Aránguiz se ausentó del último partido de la U de Chile. El motivo: El Príncipe sufrió un golpe en un entrenamiento, aunque según RedGol, podría tratarse de un desgarro. El gesto: Pese a que en la U no lo quieren apurar, el experimentado volante sorprendió a todos en el CDA esta semana.

Charles Aránguiz fue la principal ausencia de Universidad de Chile en la victoria por 3-0 sobre Deportes La Serena el pasado fin de semana. El Príncipe quedó al margen tras sufrir un golpe en uno de los entrenamientos, aunque según alertó RedGol, podría tratarse de un desgarro.

En medio de esa situación que lo tiene en incógnita para la llave de Copa Chile frente a Everton de Viña del Mar, el experimentado mediocampista sorprendió a todos en el Centro Deportivo Azul, donde apareció pese a que el plantel tiene algunos días de descanso.

El inesperado gesto de Charles Aránguiz en la U de Chile

En el Romántico Viajero no quieren apurar el retorno de Charles Aránguiz, considerando la importancia que tiene para el equipo y que se encuentran luchando palmo a palmo el Chile 2 para clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Pese a ello, el Príncipe decidió no tomarse el descanso que Fernando Gago le dio al plantel. El DT le dio libre a sus jugadores entre el lunes 14 y el jueves 17, debiendo retomar los entrenamientos el viernes 18 de septiembre.

Sin embargo, según reveló RedGol, el volante apareció en el Centro Deportivo Azul entre el lunes 13 y el miércoles 16 para entrenar y ponerse a punto lo más rápido posible en la U.

Aránguiz entrenó con el también lesionado Elías Rojas y esta jornada se sumó Eduardo Vargas, según el citado medio. Sin embargo, este jueves no acudirán al recinto deportivo ubicado en La Cisterna para descansar y regresarán el viernes junto al resto de sus compañeros.

¿Estará Charles Aránguiz en la Copa Chile?

La presencia de Charles Aránguiz en la llave de octavos de final de la Copa Chile frente a Everton de Viña del Mar es toda una incógnita. El jugador no estuvo presente en el último partido de su equipo producto de molestias físicas, y según RedGol podría tratarse de un desgarro, lo que disminuiría sus opciones para jugar ante los ruleteros.

Sin embargo, habrá que ver cómo evoluciona los próximos días y si el cuerpo médico de los estudiantiles lo autoriza para decir presente ante el elenco de Viña del Mar.