Datos Clave Sigue con el vínculo: Aldo Marín, director de Azul Azul, confesó que mantiene su amistad con Michael Clark No tiene injerencia: En la concesionaria que rige los destinos de U de Chile Emplazó a la casa de estudios: Porque tiene dos lugares en el directorio

Aldo Marín, director de Azul Azul, dio a conocer que mantiene su amistad con el expresidente y mayor accionista de Azul Azul Michael Clark, aclarando que éste no tiene injerencia alguna en lo que pasa actualmente en la concesionaria y menos en U de Chile.

Marín no esquivó su vínculo con Clark, aunque manifestó solidaridad con las personas que perdieron su dinero por culpa de Sartor.

Aldo Marín y su vínculo con Michael Clark

En diálogo con La Hora de King Kong, Aldo Marín señaló: “Mike ya no está en el club y no tiene opinión de lo que pasa… La Justicia tendrá que resolver qué grado de culpabilidad tiene él en todo esto, pero aún así seguirá siendo mi amigo. Para mi es más importante la mano que te levanta a los cientos que te palmotean cuando estás mal. Yo lamento lo que pasó con la gente de Sartor y espero que recuperen su dinero y el liquidador haga un buen trabajo”.

Además, enfatizó que le cuesta la situación: “Es complejo porque Mike (Clark) es mi amigo. Y hoy sigue siendo mi amigo“.

Junto con esto, se refirió a la postura crítica de la casa de estudios de la U de Chile: “Yo llegué después de lo de Sartor, yo entiendo el cansancio de la gente con este tema, pero acá hay algo que nadie dice, la casa de estudios es accionista Tipo A de Azul-Azul. Ellos tienen derecho a (tener) dos representantes (en la mesa del directorio) porque son accionistas. Nosotros somos socios en todo esto”.

“Tenemos un deber fiduciario en todo esto hemos enviado cartas para reunirnos con la rectora y cuando quisimos hacerlo Cecilia (Pérez) estaba fuera de Chile”, sentenció sobre el tema.

¿Cómo están las finanzas en U de Chile?

Sobre el momento económico de U de Chile, Aldo Marín señaló: “Tenemos que poner la piel dura a todo lo que está pasando e ir adelante con lo que estamos haciendo, hay un trabajo que se sigue haciendo antes el club estaba quebrado y ahora las finanzas del club están bien como dijo el liquidador están bastante sólidas hace cuatro años que tenemos utilidades”.

“Yo estoy trabajando en proyectos algunos se han concretado y otros no, pero estoy en tres proyectos que no voy a mencionar pero la U es más grande que nosotros, cerró.