Datos Clave El quiebre: Radio Cooperativa reveló que existe una profunda molestia por parte de Cristopher Toselli con la dirigencia de Universidad de Chile. El motivo: El enojo se originó a mitad de temporada, cuando la gerencia deportiva buscó activamente fichar a un nuevo arquero para que le compitiera a Gabriel Castellón. El desenlace: Ni el club ni el jugador tendrían intenciones de extender el vínculo, por lo que el meta de 38 años dejará el CDA a fin de año.

Universidad de Chile ya comienza a delinear la conformación de su plantel para la temporada 2027. Con la mira puesta en armar un equipo competitivo para una eventual participación internacional, la gerencia deportiva y Fernando Gago ya analizan quiénes seguirán y quiénes deberán hacer las maletas.

En ese proceso de evaluación, uno de los puestos que sufrirá modificaciones obligadas es el arco. Y el primer damnificado ya tendría nombre, apellido y un profundo descontento con la forma en que se manejó su situación durante los últimos meses.

¿Por qué Cristopher Toselli se va de la U de Chile?

El jugador que vive sus últimos meses en el Centro Deportivo Azul es Cristopher Toselli. El guardameta de 38 años tiene contrato vigente, pero prácticamente no ha sumado minutos en la temporada, lo que decantaría en su adiós definitivo.

Según reveló el periodista Cristián Fajardo en Radio Cooperativa, la situación no pasa solo por lo deportivo, sino por un quiebre emocional. “Lo del portero es lo más complejo, con contrato vigente. Está dolido con la U y no va a continuar, más allá de lo que dijo (Fernando) Gago que quería a todo el plantel”, explicaron en la emisora.

El punto de no retorno entre las partes se generó durante el último mercado de fichajes invernal. Pese a contar con Toselli en el plantel, la dirigencia estudiantil buscó activamente incorporar a un nuevo arquero para competir con Gabriel Castellón. “Ya demostraron a mitad de temporada que quieren otro arquero, que fueron a buscar dos”, detalló el citado medio.

Los arqueros que la U buscó para reemplazar a Toselli

La molestia del meta formado en la UC tiene fundamentos comprobables. Durante la reciente ventana de transferencias, Azul Azul intentó cerrar la incorporación de dos guardametas extranjeros.

Primero hubo gestiones avanzadas por el colombiano Jordan García (21 años), quien finalmente recaló en el Atlante de México. Posteriormente, el club avanzó por el argentino Facundo Sanguinetti (25 años), quien terminó uniéndose a las filas de Vélez Sarsfield.

Este escenario decantó en una decisión que, según Cooperativa, es compartida: “Ni el jugador ni la U quieren renovar”. Por lo tanto, salvo un giro inesperado, el experimentado portero dejará de vestir la camiseta azul una vez que finalice la actual campaña, obligando al “Romántico Viajero” a salir al mercado en 2027 para buscarle un reemplazo definitivo.