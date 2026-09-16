Datos Clave El motivo: U de Chile fue sancionada por los hechos de violencia ocurridos en Avellaneda en 2025. El castigo: Una multa económica y 14 partidos sin público: siete como local y siete como visita. El perdón: Azul Azul confirmó que buscarán rebajar la pena apelando a los 100 años del club.

Hace poco más de un año, Universidad de Chile recibió un severo castigo por parte de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol. A raíz de los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en Avellaneda frente a Independiente por la Copa Sudamericana, los azules fueron sancionados con la presencia de sus hinchas en los torneos que organice el ente rector del fútbol sudamericano.

Si bien los universitarios ya cumplieron con algunas fechas del castigo, aún le restan varias por delante. Por ello, la dirigencia de Azul Azul ya baraja algunas opciones para rebajar la pena y que el equipo pueda contar con sus fanáticos el próximo año en caso de clasificar a una competencia internacional.

U de Chile buscará rebajar su castigo pensando en el centenario

Fue Aldo Marín, director de la concesionaria que administra la Universidad de Chile, quien reveló los planes del club de apelar al castigo para poder contar con sus hinchas a nivel internacional el año del centenario.

“Sí, lo estamos haciendo, pensando en los 100 años del club y que estaremos en una copa internacional, vamos a solicitar que nos perdonen este castigo”, dijo Marín en conversación con el programa La Hora de King Kong.

La U buscará excusarse con la responsabilidad de lo ocurrido, considerando que los hechos se produjeron en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda. “Me parece injusto que nos castiguen como local por lo que pasó en Argentina siendo visitas”, añadió.

Por último, apuntó que “claramente si nosotros no somos capaces de organizar un partido como corresponde, no estamos capacitados, pero es distinto cuando eres visita. Funcionas bajo los reglamentos que plantean otro”.

¿Qué castigo le dieron a la U de Chile?

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol castigó a Universidad de Chile con una multa de US$150.000, además de 14 partidos sin sus hinchas: 7 en condición de local y otros 7 como visita.

¿Cuántos partidos le quedan de castigo a la U de Chile?

A Universidad de Chile aún le restan ocho partidos de castigo, cuatro como local y cuatro como visitante. A la fecha, los azules ya jugaron sin sus hinchas en las llaves frente a Alianza Lima, Lanús y Palestino.