Datos Clave Registro: Universidad de Chile le convirtió 14 goles a Deportes La Serena en cuatro partidos durante 2026. Antecedente: Ningún club chileno alcanzaba esa cifra ante un mismo rival en un año desde Deportes Santa Cruz en 2016. Partidos: La U registró un empate y tres victorias ante los granates, incluidas goleadas por 4-0 y 5-0.

La goleada por 3-0 sobre Deportes La Serena dejó mucho más que tres puntos para Universidad de Chile. El resultado permitió que los azules completaran una estadística que ningún equipo del fútbol chileno conseguía desde 2016: marcar al menos 14 goles contra un mismo rival durante un año calendario en competencias oficiales.

El registro fue revelado por el periodista y estadígrafo Luis Reyes, de AS Chile, y contempla los cuatro enfrentamientos entre azules y granates durante 2026. La cifra adquiere mayor dimensión porque la U necesitó apenas cuatro partidos para alcanzarla.

¿Cómo llegó la U a los 14 goles ante La Serena?

Universidad de Chile acumuló los 14 tantos con tres triunfos y un empate ante Deportes La Serena, considerando la Liga de Primera y la Copa de la Liga.

El primer cruce terminó 2-2 el 20 de marzo. Luego llegó una seguidilla mucho más contundente: triunfo 4-0 el 5 de abril, goleada 5-0 el 2 de mayo y el reciente 3-0 conseguido el 13 de septiembre.

En esos cuatro encuentros, la U registró un marcador global de 14-2, con 12 goles de diferencia sobre el conjunto granate.

¿Quién tenía la última marca de 14 goles?

Deportes Santa Cruz era el último equipo chileno que había marcado al menos 14 goles a un mismo rival durante un año, registro conseguido frente a Lota Schwager en 2016.

Los santacruzanos necesitaron solamente tres encuentros: ganaron 5-2, empataron 1-1 y posteriormente consiguieron un contundente 8-0.

Hay un antecedente todavía mayor si se consideran clubes que participaron en Primera División durante aquella temporada. En 2015, Universidad Católica le marcó 16 goles a Barnechea en tres partidos oficiales: triunfos por 5-0 en el torneo nacional y por 6-1 y 5-1 en Copa Chile.

Una década después, la contundencia de la U frente a La Serena volvió a instalar una cifra de ese calibre en el fútbol chileno.