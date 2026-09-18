Datos Clave El plan: La U de Chile busca asegurar la continuidad de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz hasta 2028. Turboman: La idea es mejorar las condiciones económicas del delantero a raíz de su buen rendimiento esta temporada. El caso del Príncipe: Por otro lado, Azul Azul busca un contrato a largo plazo con el experimentado volante.

Universidad de Chile planea asegurar la continuidad de dos de sus figuras más importantes. Según reveló el periodista Cristián Caamaño en Radio Agricultura, Azul Azul ya tiene en marcha un plan para extender los contratos de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz hasta fines de 2028, con condiciones distintas para cada caso.

U de Chile prepara mejora económica para Eduardo Vargas

El plan para Vargas va más allá de la renovación automática que ya tenía pactada con el club. La citada fuente fue clara sobre la postura de la dirigencia: “Son por dos años más su renovación, pero es para mejorar sus condiciones, no para poner trabas como fue en un momento. Es para que se sienta feliz y contento, lo tiene merecido”.

El comunicador también explicó el razonamiento detrás de la mejora. “Cuando es el tema de la renovación automática, ya queda pactado el sueldo de antemano. Pero como ha sido bueno su rendimiento, estiman en la U que no se puede quedar con eso solamente y tiene que existir una mejora”, precisó, en referencia al nivel que ha mostrado el delantero desde su regreso al club.

¿Hasta cuándo estará Charles Aránguiz en la U de Chile?

El escenario con Charles Aránguiz apunta en una dirección distinta: eliminar la incertidumbre anual. “La idea es que él siga hasta cuando él quiera, pero que no haya esta permanente negociación, que todos los años se sienten a conversar. No tendrían que sentarse a conversar a fin de año, pero quieren que él esté tranquilo”, explicó Caamaño.

El periodista también trazó el paralelismo con otro ídolo del club. “Él se va a retirar cuando lo estime y no va a haber un plazo que lo determine el contrato, eso lo decidirá el jugador, tal como Marcelo Díaz. Quieren estirarlo hasta el 2028, porque creen que podría llegar hasta esa edad en la U”, cerró el comunicador.

La fórmula que busca la U con Aránguiz es, en esencia, un contrato de largo plazo que le entregue al Príncipe el control total sobre cuándo retirarse, sin presiones ni negociaciones anuales que puedan desgastar la relación.