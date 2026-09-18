Datos Clave El adiós: Cristopher Toselli termina contrato en diciembre y no renovará con los azules tras no sumar minutos oficiales durante todo el 2026. La exigencia: Fernando Gago pidió contratar un arquero estelar para que pelee directamente la titularidad con Gabriel Castellón. Los frustrados: A mitad de año, la U tuvo listos a Jordan García y Facundo Sanguinetti, pero ambas operaciones colapsaron porque Toselli finalmente se quedó en el plantel.

Todavía falta para el cierre de la temporada, pero el Centro Deportivo Azul ya comenzó a diseñar el plantel de 2027. Según información revelada por el portal En Cancha, la primera gran decisión directiva de Universidad de Chile está tomada: irán al mercado a buscar un arquero de categoría.

La inminente salida de Cristopher Toselli, cuyo contrato expira en diciembre y no será renovado tras pasar todo el año relegado al banco de suplentes, obligará a la concesionaria a moverse rápido. Fernando Gago no quiere un simple suplente, sino alguien que le respire en la nuca a Gabriel Castellón, descartando de paso a los juveniles Ignacio Sáez (a préstamo en La Serena) y José Tomás Alburquenque.

¿Por qué Cristopher Toselli se va de Universidad de Chile?

El exguardameta de La Roja no sumó minutos oficiales en las cuatro competencias que disputó la U en el año. Ante este duro panorama, una voz autorizada bajo los tres palos azules, Eduardo “Loco” Furniel, analizó el presente del meta en el programa La Magia Azul y fue categórico al respaldar su inminente partida.

“Jugó muy poco. No vamos a discutir la calidad de Toselli, con muchos años en la Católica y otros lados. Pero son decisiones que manejan los cuerpos técnicos por gusto. Sabemos que es un gran arquero, pero tuvo muy pocas posibilidades”, arrancó señalando el otrora campeón con el Romántico Viajero.

Furniel apuntó directamente a la planificación de la gerencia: “Cuando tienes que contratar a un arquero, hay que verlo bien: si es del agrado o si lo llevan para segundo, tercer o primer arquero. En esa parte, de repente se le puede haber faltado el respeto. Pero al final las decisiones las toma el técnico”.

Ante el nulo rodaje, el “Loco” le dejó un crudo consejo al actual meta suplente. “Con el respeto que se merece Toselli, y lo conozco… tiene que irse. Cuando tú no juegas en un año entero, o año y medio, hay un respeto hacia uno mismo también: ‘Hasta luego, muchas gracias y me voy’, como tiene que ser”, sentenció de manera frontal.

“No puedes ir a decirle al técnico ‘oye, ponme’, porque ahí le estás faltando el respeto al que está jugando. El que está jugando merece el respeto de sus compañeros, y no estoy diciendo que Toselli haya faltado el respeto, en lo absoluto (…). Así como no ha jugado, tendría que irse, y a los años que ya tiene, buscar otros horizontes, otro lado y otro club”, cerró Fournier.

¿Qué refuerzos internacionales se le cayeron a la U?

La búsqueda de un competidor para Castellón no es nueva en la agenda de Azul Azul. Durante el mercado de pases de mitad de año, la dirigencia ya había intentado cerrar a un guardameta extranjero, asumiendo que Toselli dejaría el club anticipadamente.

El primer nombre que estuvo prácticamente cerrado fue el colombiano Jordan García, quien militaba en el León de México y tenía un acuerdo para llegar a préstamo. Al frustrarse ese movimiento, la U fue a la carga por el argentino Facundo Sanguinetti (Banfield), con quien incluso acordó los términos económicos.

Sin embargo, ambas operaciones colapsaron por una misma razón: Toselli no logró concretar su salida a mitad de año, bloqueando el cupo en el plantel. Ahora, con la plaza asegurada para 2027, la gerencia deportiva reactivará la carpeta de nombres para cumplir con la primera gran exigencia de Fernando Gago.