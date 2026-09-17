Datos Clave No da tregua: Fernando Gago cita a las 7 de la mañana al plantel de U de Chile para este 18 de septiembre La razón: Preparar los duelos de Copa Chile contra Everton ¿Cuándo se juegan?: Jueves 24 y domingo 27 de septiembre

Fernando Gago tomó una medida radical en pleno 18 de septiembre en U de Chile: citó a los jugadores a las 7 de la mañana al Centro Deportivo Azul para realizar mediciones físicas con la idea de empezar a preparar los octavos de final de la Copa Chile.

Según informó Radio Cooperativa, Gago tomó esta drástica medida después de cuatro días libres al plantel de la U en medio del receso por las Fiestas Patrias.

Las mediciones que tomará Gago al plantel de la U en pleno 18 de septiembre

Fernando Gago someterá a los jugadores de U de Chile a una medición de su peso y porcentaje de grasas, algo que no es muy distinto de lo que viene haciendo desde que arribo a los Azules.

La medida parece sorpresiva porque justo se permite los días libres antes de las Fiestas Patrias y se terminan al empezar las festividades, pero tiene una razón.

La razón de Fernando Gago para trabajar con U de Chile en Fiestas Patrias

La decisión de Fernando Gago se debe a que se aproximan los duelos de octavos de final de la Copa Chile 2026 entre U de Chile y Everton, los que se llevarán a cabo la próxima semana.

Si es que Gago daba días libres a sus dirigidos en plenas fiestas llegaba muy justo en la preparación contra los Oro y Cielo.

¿Cuándo juega U de Chile vs Everton por la Copa Chile?

U de Chile visitará a Everton el próximo jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar, duelo de ida por los octavos de final de la Copa Chile.

La revancha será el domingo 27 a las 17:30 horas en el estadio Nacional.