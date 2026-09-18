Datos Clave El jugador: Bayron Barrera, extremo izquierdo de 17 años (nacido en enero de 2009), perteneciente a los registros de Deportes Iquique. El interés: Tanto Blanco y Negro como Azul Azul ya iniciaron el seguimiento anticipado del futbolista de cara al próximo mercado de fichajes de 2027. Sus números: Durante la presente temporada 2026, el atacante suma 17 partidos oficiales y 5 goles entre Primera B y Copa Chile.

Aunque el mercado de fichajes todavía está lejos de abrir sus puertas, los pasillos del Estadio Monumental y del Centro Deportivo Azul ya comenzaron a moverse. Las dirigencias de los clubes más grandes del país iniciaron la planificación deportiva para la temporada 2027, y en esa búsqueda de talentos emergentes, sus radares apuntaron exactamente al mismo objetivo en el norte del país.

Según información revelada por el periodista Gonzalo Fouillioux, tanto Colo Colo como Universidad de Chile iniciaron un exhaustivo seguimiento sobre una de las apariciones más rutilantes y prometedoras que dejó el balompié de ascenso durante este año.

¿Quién es Bayron Barrera, el jugador que buscan Colo Colo y la U?

El nuevo objeto de deseo de los “grandes” es Bayron Barrera, un desequilibrante atacante de apenas 17 años (nacido en Calama el 5 de enero de 2009) que actualmente milita en Deportes Iquique.

El joven futbolista, tasado actualmente en 150 mil euros y representado por la agencia Vibra Fútbol, puede desempeñarse como extremo por ambas bandas o mediocampista ofensivo. Durante el 2026, dejó de ser una promesa de la cantera iquiqueña para consolidarse como una realidad en el primer equipo, debutando oficialmente en el Campeonato de Ascenso el pasado 8 de marzo frente a San Marcos de Arica.

Su talento y atrevimiento no pasaron desapercibidos a nivel nacional. Las grandes actuaciones de Barrera lo llevaron a ser nominado a la Selección Chilena Sub 17, disputando el Sudamericano de la categoría en marzo y sumándose a los recientes microciclos de La Roja preparatorios para el Mundial de la especialidad.

¿Cuántos goles lleva Bayron Barrera en Deportes Iquique?

La irrupción del extremo norteño está respaldada por sólidos números. Considerando su corta edad, Barrera se ganó rápidamente la confianza en la escuadra “Dragona”.

Durante la temporada 2026, el atacante acumula 11 partidos disputados en el torneo de la Primera B, registrando dos goles (ante Magallanes y Cobreloa). A esto se suman sus destacadas participaciones en la Copa Chile, donde jugó 6 encuentros como titular indiscutido y aportó con tres anotaciones, brillando especialmente con un doblete ante Deportes Limache para sellar la clasificación de su equipo a los octavos de final.

En total, Barrera suma 17 presencias oficiales y 5 goles en lo que va del año.

Por ahora, desde Macul y La Cisterna no han presentado ofertas formales ni han abierto negociaciones oficiales con Deportes Iquique. Sin embargo, el seguimiento anticipado de ambos clubes configura el escenario perfecto para vivir un nuevo “Superclásico” en el mercado de pases del 2027, donde albos y azules pujarán por quedarse con el talento de la nueva joya del fútbol chileno.