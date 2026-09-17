Datos Clave La molestia: Una figura de Colo Colo se encuentra molesta con Blanco y Negro por una situación extradeportiva. El motivo: El jugador está cobrando la mitad de su sueldo desde junio de 2026. El origen: Un conflicto contractual entre el Cacique y el club dueño del pase originaron el problema.

Joaquín Sosa tiene un problema con Colo Colo que va más allá de lo deportivo. Según reveló ADN Deportes, el defensor uruguayo cobra la mitad de su sueldo desde junio de 2026 como consecuencia de un conflicto contractual entre el Cacique y el Bologna, club italiano que es dueño de su pase. La situación se mantiene sin resolver y el jugador está molesto con Blanco y Negro.

¿Por qué Sosa cobra la mitad de su sueldo en Colo Colo?

El origen del problema está en la negociación de la extensión del préstamo. Cuando Sosa llegó cedido desde el Bologna a Colo Colo, el acuerdo original establecía que ambos clubes se repartían el pago del salario del defensor en partes iguales: 50% cada uno.

Sin embargo, en junio de 2026, Colo Colo pagó un monto adicional para extender el préstamo del uruguayo por un año más. Es en esa negociación donde surgió el conflicto: el Bologna asegura que el trato cambió y que su obligación de pagar la mitad del sueldo de Sosa era válida solo hasta mediados de 2026. Desde el momento en que el Cacique aseguró la continuidad del jugador, el club italiano sostiene que Colo Colo debía hacerse cargo de la totalidad del salario.

Blanco y Negro, por su parte, no habría asumido esa diferencia, lo que resultó en que Sosa termine recibiendo solo la mitad de su sueldo durante todo el segundo semestre de 2026.

Joaquín Sosa molesto en Colo Colo: el problema no se ha resuelto

La situación incomoda a un jugador que tiene asegurada su continuidad en el club hasta junio de 2027 pero que ve reducidos sus ingresos por un conflicto entre las dos instituciones. Según ADN Deportes, la disputa no se ha solucionado hasta el momento, lo que mantiene al defensor disconforme con Blanco y Negro.

El conflicto de Joaquín Sosa se suma a los otros frentes abiertos en Colo Colo en materia de renovaciones: las situaciones de Arturo Vidal y Fernando Ortiz, cuyos contratos concluyen a fin de año, han ocupado gran parte de la agenda institucional del club en las últimas semanas.