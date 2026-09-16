Colo Colo estará dos meses fuera del estadio Monumental tras cederlo para la realización de un concierto de Romeo Santos y Prince Royce este domingo 20 de septiembre, por lo que tendrá que ir al Nacional a jugar por la Copa Chile en los octavos de final ante Audax Italiano y para unos eventuales cuartos.

Este no es un tema nuevo para el Cacique, que hace un importante tiempo que no tiene su césped en óptimas condiciones (sí aceptables), por lo que desde Blanco y Negro tienen un importante proyecto para no sufrir más con el campo de juego.

La idea de Colo Colo para mejorar la cancha del Monumental

El gerente de operaciones de Blanco y Negro, Gustavo Poblete, dio a conocer en Radio Cooperativa que el proyecto es tener una cancha híbrida en el estadio Monumental y que los escenarios de los conciertos no se instalen en el interior de la cancha para que no vuelva a haber problemas en los partidos de Colo Colo.

“El proyecto de remodelación del estadio Monumental considera eso, una cancha híbrida, no sé si una carpeta sintética, uno que está un poquito más cerca del fútbol pensaría que esa es una decisión un poquito más distante al fútbol profesional.

“Una carpeta de carácter más modular, o espacios más modulares que nos vaya permitiendo poner el escenario, no sobre la carpeta, sino sobre las graderías, generar dentro de las graderías espacios modulares que permitan poner ahí los escenarios y no sobre el pasto propiamente tal”, sentenció.

Esta iniciativa no tiene fecha establecida, pero permitirá en el futuro que Colo Colo no sufra tanto con el campo de juego.

¿Cuándo vuelve Colo Colo al estadio Monumental?

Colo Colo vuelve a la cancha el 1 de noviembre para el duelo ante U de Concepción por la Fecha 26 del Campeonato Nacional, que es el próximo que le toca de local en esta competición, por lo que tendrá que jugar por Copa Chile en el Nacional.

Se espera que esté recuperado el campo de juego para el retorno en el noveno mes el año: “La cancha estaba en en óptimas condiciones para el último partido, y esto nos permitió verificar algunos sectores que habían quedado más débil con el drenaje que se había hecho hace tres años. Hoy día, replanteamos los drenajes, tenemos mejores drenajes, así que no deberíamos tener problema en ese sentido poder reponer la cancha de la mejor forma posible para el 1 de noviembre”.

“Tenemos un un invernadero, por decirlo de una forma, fuera de de Santiago, y estábamos consiguiendo pasto para ponerlo después en algo que se llama pit roll en los lugares que pudiese quedar dañado el pasto. Estamos hablando cerca de 2.000 metros cuadrados de pasto”, cerró.

De todas maneras, en diciembre habrá nuevos conciertos: el 5 de Maná y el 7 de Kid Voodoo, aunque en ese momento estaría