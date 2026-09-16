Datos Clave Recuperación: Gabriel Maureira evoluciona favorablemente de la lesión que arrastra en el codo. Evaluación: El arquero será revisado el domingo 20 de septiembre antes de definir su disponibilidad. Copa Chile: Colo Colo enfrentará a Audax Italiano el martes 22 de septiembre.

Gabriel Maureira entregó una buena noticia a Fernando Ortiz justo cuando el arco de Colo Colo aparecía como una de las principales dudas para enfrentar a Audax Italiano. El portero de 19 años evoluciona favorablemente de su lesión en el codo y no está descartado para disputar la ida de los octavos de final de Copa Chile.

Su recuperación cobra especial importancia porque Vozinha estará con la selección de Cabo Verde. Maureira, en tanto, había sido desafectado de la selección chilena Sub 20 debido al problema físico que arrastra durante esta temporada.

¿Gabriel Maureira podrá jugar ante Audax?

Gabriel Maureira podría estar disponible ante Audax Italiano si responde favorablemente a la evaluación programada para el domingo 20 de septiembre. Aunque inicialmente se hablaba de aproximadamente dos semanas de recuperación, los plazos podrían acortarse.

“Tiene una lesión en el codo que lo ha acompañado gran parte de esta temporada, pero en la práctica previa al partido ante Deportes Concepción se resintió de manera más dura”, explicó Daniel Arrieta en TNT Sports.

“Médicamente se habla de dos semanas, pero también apuntan que en 10 días podría estar apto para competir. Por lo tanto, si hacemos el repaso, este sábado se va a cumplir una semana y el martes ya van a haber pasado 10 días”, agregó.

La decisión que deberá tomar Fernando Ortiz

Fernando Ortiz tendrá que definir el arco después de conocer la evolución definitiva de Maureira. El juvenil vuelve a aparecer como alternativa, mientras Fernando de Paul ya cuenta con el alta médica tras superar su propia lesión.

“Lo que me marcan es que no está descartada su presencia en el equipo titular en el partido ante Audax. Va a ser muy importante cuando lo evalúen el próximo domingo 20 de septiembre”, sostuvo Arrieta.

Colo Colo visitará a Audax Italiano el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, en el primer encuentro de una llave cuya revancha se jugará el viernes 25 en el mismo recinto.