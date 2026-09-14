Datos Clave Planificación 2027: Nicolás Peric aseguró que Colo Colo ya está buscando un nombre para reforzar su arco. Pase de Cortés: Brayan Cortés permanece cedido en Argentinos Juniors y su carta todavía pertenece a Colo Colo. Factor Romero: Maximiliano Romero pertenece a Argentinos Juniors y Colo Colo analiza fórmulas para conseguir su continuidad.

Colo Colo tendrá que tomar una decisión importante en la conformación de su plantel para 2027: definir quién será su arquero titular. Nicolás Peric aseguró que en el Estadio Monumental ya buscan un nombre para el puesto, pese a la reciente incorporación de Vozinha.

El escenario contrasta con el momento deportivo del equipo. A falta de 21 puntos por disputar, el Cacique necesita diez para asegurar matemáticamente el título de la Liga de Primera 2026, pero la ventaja en la tabla no ha despejado las dudas en la portería. La lesión de Gabriel Maureira, la falta de continuidad de Fernando de Paul y las primeras actuaciones del seleccionado de Cabo Verde obligan a mirar más allá de la actual campaña.

¿Colo Colo buscará otro arquero para 2027?

Peric aseguró en Radio Pauta que Colo Colo ya estaría evaluando alternativas pese a haber incorporado recientemente al mundialista: “Yo creo que está listo. Le dio los minutos a Vozinha y ya están buscando un nombre, me parece poco serio“, afirmó Peric.

La declaración instala una interrogante distinta a la evaluación puntual de los primeros partidos del africano. Si efectivamente Blanco y Negro sale nuevamente al mercado por un portero, deberá resolver qué espacio tendrán Vozinha, Fernando de Paul y Gabriel Maureira en la estructura del plantel de la próxima temporada.

Y ahí es donde entra el nombre de Brayan Cortés a la ecuación. El Indio puede regresar porque actualmente juega cedido en Argentinos Juniors y su pase sigue perteneciendo a Colo Colo. Su situación adquiere mayor relevancia porque ambos clubes tienen otro negocio potencial sobre la mesa: el futuro de Maximiliano Romero, delantero argentino que juega a préstamo en el Cacique.

¿Por qué Brayan Cortés puede volver a Colo Colo?

Ese cruce contractual abre distintas fórmulas para las negociaciones entre Blanco y Negro y el conjunto de La Paternal de cara a 2027. Si los albos pretenden quedarse definitivamente con Romero, el pase de Cortés aparece como uno de los activos que podrían entrar en las conversaciones, aunque hasta ahora no existe confirmación de un trueque cerrado entre los clubes.

“Sabes lo que hay que hacer ahora, llamar a Cortés y preguntarle si quiere seguir en Argentinos Juniors. Puede ser algo así la conversación: ‘cómo estás allá, te vamos a vender… No, llevo cuatro meses sin que me paguen, yo de acá me voy’. Hay una conversación pendiente, Cortés no les va a aceptar… El Negro no está contento”, dijo Peric.

El supuesto atraso salarial mencionado por el exfutbolista debe entenderse como una afirmación suya y no como un hecho confirmado por Argentinos Juniors. Pero su intervención sí vuelve a poner sobre la mesa una situación concreta para Colo Colo: el club puede salir al mercado buscando un arquero y, al mismo tiempo, tiene bajo contrato a uno que conoce perfectamente el Monumental.

Así, la decisión para 2027 no pasa únicamente por evaluar a Vozinha. Colo Colo deberá determinar si apuesta por alguna de sus alternativas actuales, incorpora otro nombre o qué hará con Cortés cuando termine su préstamo en Argentina.