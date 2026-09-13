Colo Colo tropezó nuevamente en el Campeonato Nacional 2026, y en esta ocasión fue de local ante Deportes Concepción por la fecha 23 de la división de honor. A pesar de contar con la posesión del balón en la mayoría del compromiso, el Cacique estuvo errático a la hora de definir, y terminó siendo salvado por un inédito autogol en los minutos finales.

Uno que mostró su descontento a lo largo del duelo y posterior al mismo fue Fernando Ortiz, quien fue sancionado con una tarjeta amarilla por reiterados reclamos al árbitro. Posterior al pitazo final, el Tano criticó el rendimiento de su plantel en el Estadio Monumental, y recalcó que no quedó para nada conforme con la actuación alba ante el León de Collao.

La autocrítica de Ortiz tras igualar ante Concepción

Frente a los micrófonos de TNT Sports, Fernando Ortiz fue consultado sobre sus impresiones del partido de Colo Colo ante Deportes Concepción, donde fue enfático en que el equipo no estuvo asertivo en el desarrollo y recalcó que no se realizó el trabajo que acostumbraba a mostrar el Cacique a lo largo del certamen.

“No fuimos claros en ningún momento. No tuvimos la claridad que veníamos teniendo y tenemos que seguir trabajando. Tuvimos llegadas, pero nos falta claridad en los últimos metros y ser inteligentes. A grandes rasgos, no me gustó mucho, pero se sigue sumando”, señaló el Tano Ortiz tras el amargo empate del Cacique frente al León de Collao.

Con esta igualdad, Colo Colo se mantiene como superlíder del Campeonato Nacional 2026 con 54 puntos, pero acorta su distancia con U Católica y U de Chile, quienes están ahora a 12 unidades de la cima que ostentan los albos. Cabe recalcar que esta es la segunda igualdad consecutiva del Cacique, ya que en la fecha 22 igualó sin goles de visitante frente a Huachipato.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo volverá al terreno de juego el martes 22 de septiembre, cuando dispute en condición de visitante la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026 ante Audax Italiano. El duelo de ida entre Itálicos y el Cacique se jugará en el Estadio Nacional a partir de las 20:30 horas.