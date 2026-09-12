Datos Clave El mejor: Arturo Vidal lidera ranking de defensas en Sudamérica tras un estudio del Observatorio CIES Supera a figuras: Entre ellas Nicolás Otamendi de River Plate y Léo Ortiz de Flamengo Le favoreció el cambio: El King pasó a la zaga este 2026 por determinación del técnico Fernando Ortiz en Colo Colo

Arturo Vidal recibió un importante reconocimiento internacional: un estudio del Observatorio del Fútbol CIES lo ubicó como el defensa central mejor evaluado de Sudamérica en la presente temporada, en la que ha dejado su posición como mediocampista y ha sido zaguero en Colo Colo.

El dato cobra todavía mayor relevancia porque Vidal, a sus 39 años, aparece por encima de zagueros de algunos de los clubes más poderosos del continente.

Las estrellas que supera Vidal como el mejor defensa de Sudamérica

El estudio del CIES tomó en consideración a los defensores centrales que han disputado al menos 540 minutos durante 2026, y Arturo Vidal encabezó la clasificación con una evaluación de 80,1 puntos sobre 100.

El podio lo completan dos nombres importantes del continente. En el segundo puesto aparece Lautaro Di Lollo de Boca Juniors, con 79,4 puntos, mientras que Léo Ortiz de Flamengo quedó tercero con 78,6.

Pero hay otro dato que engrandece la posición del King: también quedó por encima del argentino Nicolás Otamendi, quien aparece séptimo en la clasificación con una evaluación de 76,6 puntos.

De esta manera, la decisión de Fernando Ortiz de retrasar al histórico mediocampista y utilizarlo como uno de los integrantes de su línea de tres encontró un inesperado respaldo estadístico.

Vidal no podrá estrenar el reconocimiento en cancha

Este reconocimiento deberá celebrarlo desde las tribunas este domingo en el estadio Monumental, ya que está suspendido para el duelo de Colo Colo frente a Deportes Concepción por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

Vidal acumuló ocho tarjetas amarillas en este certamen, por lo que recibió su segundo castigo por este ítem en la temporada.