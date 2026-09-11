Colo Colo y Deportes Concepción se enfrentan por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2026, en la última jornada antes del receso por Fiestas Patrias. El Cacique es líder absoluto con 53 puntos y mantiene 14 unidades de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile, por lo que cada triunfo lo acerca más al título. El Conce, octavo con 30 puntos, llega tras cortar su buen momento en la segunda rueda.

El historial de la temporada es completamente albo: Colo Colo ganó los tres cruces de 2026, con el 1-0 de la primera rueda en el Ester Roa y los dos partidos de la Copa de la Liga (3-1 en Macul y 3-1 en Concepción). Además, la hinchada agotó las entradas para este domingo.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs Concepción?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Concepción?

Fecha: Domingo 13 de septiembre

Domingo 13 de septiembre Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Monumental David Arellano

Árbitros de Colo Colo vs Concepción

Árbitro: Diego Flores

1er asistente: Carlos Poblete

2do asistente: John Calderón

4to árbitro: Héctor Jona

VAR: Miguel Araos

AVAR: Manuel Marín

¿Cómo llegan Colo Colo vs Concepción?

Colo Colo viene de frenarse en el Biobío. El Cacique de Fernando Ortiz igualó 0-0 ante Huachipato en el Ester Roa, en un partido sin goles que cortó una racha de tres victorias consecutivas, entre ellas el 5-1 sobre Audax Italiano en el Monumental y el 3-0 a Unión Española por Copa Chile. Para este duelo tendrá dos bajas por suspensión: Arturo Vidal, que llegó al tope de amarillas tras ser amonestado ante los acereros, y Javier Correa, que cumple la segunda fecha de su castigo por los gestos en el Superclásico.

Deportes Concepción, en cambio, perdió el invicto. El León de Collao cayó 0-1 ante Audax Italiano en casa, con gol de César Pinares a los 17 minutos, y terminó con diez hombres tras la expulsión de Fausto Grillo a los 74. El resultado interrumpió una gran segunda rueda del equipo de Fernando Díaz, que venía de ganarle a Ñublense en Chillán y de una racha de cinco triunfos al hilo.

Formaciones de Colo Colo vs Concepción

Posible formación de Colo Colo: Vozinha; Jonathan Villagra, Iván Román, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Víctor Méndez, Diego Ulloa, Álvaro Madrid; Lautaro Pastrán, Leandro Hernández y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.

Posible formación de Deportes Concepción: Nicolás Araya; Cristian Riquelme, Mario Sandoval, Yonathan Rodríguez, Diego Carrasco; Fernando Martínez, Nicolás Fuentes, Ethan Espinoza; Jorge Henríquez, Joaquín Larrivey y Norman Rodríguez. DT: Fernando Díaz.