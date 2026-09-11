Datos Clave El premio: Colo Colo fue elegido Mejor Proyecto de Fútbol Femenino en los Premios Confut Sudamericana 2026. La competencia: superó en la definición a Corinthians de Brasil y Deportivo Cali de Colombia. El detalle: según informó el periodista José Tomás Fernández, ningún representante del club estuvo presente en Río de Janeiro para recibir el galardón.

El dominio absoluto que ejerce Colo Colo a nivel nacional desde hace años comenzó a cosechar frutos más allá de las fronteras. El equipo que dirige Tatiele Silveira viene de cerrar una exitosa gira de amistosos por Argentina con triunfos ante San Lorenzo y Lanús, coronando un primer semestre de ensueño.

Con 17 estrellas en su palmarés y un inédito tetracampeonato a cuestas (2022, 2023, 2024 y 2025), las albas demostraron que su estructura institucional está un escalón arriba, lo que les valió ser nominadas a un prestigioso galardón que terminó con un sabor agridulce por un insólito detalle administrativo.

¿Qué prestigioso premio ganó Colo Colo Femenino en Brasil?

Entre el 8 y el 10 de septiembre se desarrolló en Río de Janeiro la edición 2026 de la Confut Sudamericana, una de las convenciones de fútbol y negocios más prestigiosas del continente. Allí, Colo Colo fue nominado en la categoría de “Mejor Proyecto de Fútbol Femenino”, un reconocimiento que se definía sumando la votación abierta del público y la evaluación de un panel de expertos.

Para asombro de muchos, el Cacique se quedó con el primer lugar superando a dos potencias indiscutidas. Dejó en el camino al Deportivo Cali (referentes de la profesionalización en Colombia y bicampeonas de su liga) y, nada menos, que al Corinthians, escuadra brasileña que ostenta seis Copas Libertadores, que ha ganado el Brasileirao de forma ininterrumpida desde 2020 y que es la base de su selección nacional.

Colo Colo (🇨🇱) fue premiado como el Mejor Proyecto de Fútbol Femenino en la Confut Sudamericana, la convención de fútbol y negocios que se está llevando a cabo en Rio de Janeiro.



Las albas se impusieron a Corinthians (🇧🇷) y Deportivo Cali (🇨🇴).



(No había nadie para recibirlo) pic.twitter.com/tljCbpsOLf — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) September 10, 2026

La insólita ausencia en Río y la reacción en Macul

Pese a la magnitud de haber superado al “Timão” en su propia tierra, la ceremonia dejó una imagen desconcertante. Tal como se adelantó, en el evento no hubo ningún representante, dirigente ni autoridad de la escuadra colocolina para subir al escenario y recibir el galardón físico.

A pesar del desaire presencial, al interior del club celebraron el hito. Enzo Piero Caszely, subgerente de fútbol femenino del Cacique, relató la trastienda de la victoria: “Hace unos minutos me contactó la presidenta de River Plate para felicitarme. Con profundo orgullo y admiración, solo puedo decir que hemos ganado! Colo-Colo, el mejor proyecto de fútbol femenino de Sudamérica. 4 años de trabajo, de constancia, de amor al club”, destacó en sus redes sociales.

¿Cuándo juega Colo Colo la Copa Libertadores Femenina?

El espaldarazo internacional llega en el momento perfecto. Durante el mes de octubre, la escuadra colocolina viajará a Quito, Ecuador, para disputar una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina, torneo que supieron ganar históricamente.

A la espera del sorteo oficial de grupos, las albas ya saben que integran el Bombo 2 del certamen junto a Libertad, Liga de Quito y Belgrano. Llegarán a la cita continental luciendo números asombrosos en el torneo local: terminaron la fase regular invictas con 23 triunfos y un empate, 70 puntos, y la brutal marca de 100 goles a favor y solo cuatro en contra.