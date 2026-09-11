Datos Clave La realidad: Tanto Arturo Vidal como Fernando Ortiz terminan contrato a fin de año con Colo Colo. Continuidad del DT: Desde Blanco y Negro han sostenido algunas reuniones con el ‘Tano’, quien también tendría opciones desde México. El King se complica: La situación de Vidal sería diferente, puesto que desde la dirigencia buscarían reducir su sueldo para que continúe.

Colo Colo enfrenta semanas clave. Mientras preparan su duelo frente a Deportes Concepción por el Campeonato Nacional, donde buscarán extender su distancia en la cima y seguir acercándose al título, los albos miran de reojo el tema de las renovaciones.

Esto porque Fernando Ortiz y Arturo Vidal finalizan contrato en diciembre y su futuro en el club es incierto. Si bien desde Blanco y Negro han insistido que ambos casos se evaluarán una vez concluida la temporada, lo cierto es que las situaciones del ‘Tano’ y del King serían distintas.

El futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo

De acuerdo a la información entregada por ADN Deportes, la dirigencia de Blanco y Negro ya ha sostenido algunas reuniones con Fernando Ortiz para ir avanzando en su continuidad en el club. Sin embargo, aún faltaría definir cuál es el proyecto que tendrá el próximo año.

Si bien el deseo de Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria que administra el Cacique, es que el ‘Tano’ continúe, sus últimas declaraciones habrían generado inquietud en el entorno del entrenador. “No tiene su renovación. No podemos nosotros saber qué es lo que va a pasar si es que no tenemos los objetivos definidos. Cuando estén los objetivos definidos, hay que partir por la cabeza. Y la cabeza es Fernando Ortiz”, dijo el timonel de ByN.

“Mi foco hoy día como presidente es ganarle a Concepción el fin de semana. No nos desviemos, porque cuando nos desviamos empezamos a llevar el foco a otro lado y hay que ganar los ocho partidos que quedan por delante”, agregó.

En medio de esa incertidumbre, Ortiz también tendría algunas opciones desde México, país donde ya dirigió y el cual le sería atractivo.

Arturo Vidal continúa a la espera de Colo Colo

Por otro lado está la situación de Arturo Vidal. Según la citada fuente, el caso del King es más complejo, puesto que a diferencia del DT, desde Blanco y Negro no ha habido acercamientos para negociar la posible extensión de su vínculo.

Uno de los factores que asoma como clave es la reducción del salario del capitán del equipo. Esta temporada, Vidal percibe alrededor de 114 millones de pesos mensuales y la idea de la dirigencia es rebajar entre un 35% a un 50% su sueldo para el próximo año.

En ese contexto, habrá que esperar si Vidal está dispuesto a aceptar las condiciones que le propone el club para seguir ligado a Colo Colo el 2027.