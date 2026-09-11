Datos Clave El dilema: La semana de prácticas estuvo marcada por la reñida competencia entre el meta africano y el chileno para quedarse con el arco albo de cara a la fecha 23 del Campeonato Nacional. El escenario: El portero elegido por el DT vivirá un debut absoluto en la cancha del Estadio Monumental, recinto que lucirá un marco espectacular de público para este vital cruce. La enfermería: Además de resolver la portería, el cuerpo técnico confirmó la sensible ausencia de un defensor que no logró recuperarse de sus molestias físicas.

La semana de entrenamientos en Macul estuvo marcada por una sola gran interrogante que dividió a los hinchas: ¿Quién se quedará con el arco del “Cacique”? La intensa lucha diaria por los guantes mantuvo la expectación al máximo. Sin embargo, en la antesala del vital compromiso frente a Deportes Concepción, el técnico Fernando Ortiz decidió tomar la palabra en conferencia de prensa para despejar todas las dudas.

El estratega argentino no evadió las preguntas y adelantó detalles cruciales de su formación, confirmando al encargado de defender la portería de Colo Colo para buscar los tres puntos en casa frente a una multitud.

¿Quién será el arquero titular de Colo Colo vs Concepción: Vozinha o Maureira?

El misterio entre el experimentado meta caboverdiano y el golero nacional llegó a su fin. Ortiz golpeó la mesa y confirmó que Vozinha ganó la pulseada, sumando así su segunda titularidad consecutiva tras haber atajado ante Huachipato.

“Sí, Josi (Vozinha) va a atajar el día domingo. El partido pasado fue exigido, pero no de la manera en que yo lo quería ver, así que va a atajar de nuevo este fin de semana”, explicó tajantemente el entrenador, quien de paso aprovechó de alabar su histórica nominación al Balón de Oro: “Bien merecido lo tiene. Sus actuaciones en el Mundial fueron extraordinarias. Lo felicité y le dije que disfrute, porque esas cosas no suceden todos los años”.

El partido de este fin de semana no será uno más para el guardameta de 35 años. Hasta ahora, Vozinha solo había disputado encuentros oficiales fuera de Macul (debutó en el Nacional por Copa Chile y luego atajó en el Ester Roa).

Este domingo vivirá su estreno absoluto en el césped del Estadio Monumental. El arquero enfrentará el enorme desafío de defender la portería alba haciendo su presentación oficial en la casa del Cacique, bajo una presión total y un recinto a máxima capacidad tras agotarse todos los boletos.

¿Qué sensible baja confirmó Fernando Ortiz en defensa?

No todas fueron buenas noticias en la sala de prensa de Pedrero. Ortiz debió rearmar su pizarra tras confirmar que Joaquín Sosa no logró superar sus problemas físicos y quedó totalmente descartado para el duelo ante el conjunto lila.

“Joaquín no está disponible para el domingo. Lo vamos a cuidar esta semana. No tiene sentido arriesgar un jugador si no está en óptimas condiciones. Sobre el resto, están todos considerados”, aseguró el adiestrador.

¿Qué dijo el DT sobre su histórica reunión con Mirko Jozic?

Fuera del ámbito netamente futbolístico de este fin de semana, Fernando Ortiz reveló detalles del emotivo encuentro que sostuvo en los últimos días con Mirko Jozic, el histórico técnico campeón de la Copa Libertadores en 1991.

“Soy un afortunado de conocerlo. No lo conocía. Es un placer escuchar sus palabras; es un entrenador que logró algo único para Colo Colo y para el país. Orgulloso y agradecido de que haya compartido con nosotros”, afirmó visiblemente emocionado, para luego rematar con una frase que ilusiona al pueblo albo: “Ojalá el día de mañana pueda ganar una Libertadores. Que pase la receta para lograrla”.