Datos Clave Inminente regreso: Figura del primer semestre albo vuelve a los entrenamientos y se abre una ventana para retornar a las canchas. Cambio de esquema: Una sensible lesión obliga al Tano Ortiz a mover la pizarra para el choque ante Concepción. ¿Cuándo juega Colo Colo?: El domingo 13 de septiembre desde las 17:30 horas ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental.

Colo Colo se vuelve a centrar en el Campeonato Nacional 2026, en su misión por seguir a una extensa distancia ante Universidad Católica y de Chile, y en la fecha 23 de la división de honor tendrá que recibir a Deportes Concepción en el Estadio Monumental. Previo al choque ante el León de Collao, Fernando Ortiz recibió dos noticias, una se trata de una figura que se recupera de su compleja lesión y la otra de una baja sensible que lo obliga a mover el pizarrón.

La primera se trata sobre el regreso de Fernando De Paul a los entrenamientos del Cacique. El golero sufrió una avulsión proximal del isquiotibial derecho, y tuvo que entrar al quirófano para comenzar una extrensa recuperación. Previo al encuentro ante el León de Collao, el “Tuto” regresó a la competencia interna por la portería de los albos, y ya asoma su oportunidad para redebutar con la camiseta de Colo Colo. Por otro lado, Joaquín Sosa obliga a realizar un cambio táctico al Tano Ortiz, ya que a pesar de postular como titular en la semana, será baja para el próximo duelo por el Campeonato Nacional 2026.

Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto sobre los retornos al equipo albo en la recta final de la temporada y las modificaciones que tendrá que realizar Fernando Ortiz previo al duelo ante Deportes Concepción.