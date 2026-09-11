Datos Clave La formación: Colo Colo deberá hacer algunos cambios en su oncena producto de las bajas. Las bajas: Joaquín Sosa y Claudio Aquino por lesión; Arturo Vidal y Javier Correa por suspensión son las ausencias del Cacique. La novedad: Vozinha repetirá desde la partida y jugará su primer partido en el Estadio Monumental.

Colo Colo quiere aumentar su ventaja en la cima del Campeonato Nacional este domingo cuando reciba a Deportes Concepción en el Estadio Monumental por la fecha 23.

Para este duelo, Fernando Ortiz alista una serie de modificaciones, principalmente debido a las bajas que tiene en el equipo. La más significativa es la de Arturo Vidal, quien quedó descartado por acumulación de tarjetas amarillas.

Las bajas de Colo Colo para enfrentar a Concepción

Colo Colo tiene cuatro bajas confirmadas para medirse al León de Collao, dos de ellas por lesión, mientras que las otras dos son por suspensión. Uno que quedó descartado por problemas físicos es el defensor Joaquín Sosa, quien no pudo recuperarse de sus molestias en el tobillo.

La otra ausencia por lesión es Claudio Aquino, quien tiene una sobrecarga en la rodilla. Sin embargo, el panorama del volante podría ser más complejo de lo que parece e incluso podría no volver a completar 90 minutos con el Cacique en sus próximos desafíos.

A estas bajas se suman Arturo Vidal y Javier Correa. El King recibió una tarjeta amarilla en el empate sin goles ante Huachipato, por lo que quedó suspendido para enfrentar a los Lilas. Por su parte, el centrodelantero debe cumplir con la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de la ANFP por sus gestos en el Superclásico.

La formación de Colo Colo vs Concepción

Con todas esas bajas, Fernando Ortiz tendrá que ajustar las piezas en el equipo para recibir al Conce. La principal novedad del ‘Tano’ será la inclusión de Vozinha en la oncena, quien volverá a ser desde la partida y jugará por primera vez en el Estadio Monumental.

De esta forma, Colo Colo saltaría a la cancha con Vozinha en la portería; Jonathan Villagra, Iván Román y Erick Wiemberg en la defensa; Jeison Rojas, Diego Ulloa, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lautaro Pastrán, Maximiliano Romero y Leandro Hernández en el ataque.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo recibirá a Deportes Concepción este domingo 13 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.