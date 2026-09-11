Datos Clave El regreso: Deportes Melipilla oficializó la vuelta de Jean Paul Pineda, quien ya había defendido al club durante 2023. El torneo: El ex Colo Colo disputará el Campeonato Fenafur con el cuadro melipillano. El estreno: Su nuevo equipo debutará este sábado ante Chocalán Sur en el Estadio El Bajo.

Jean Paul Pineda volverá a ponerse los botines. El delantero que pasó por Colo Colo, Palestino y Unión Española, además de jugar en España, Brasil y Colombia, fue presentado como nuevo refuerzo de Deportes Melipilla para disputar una competencia del fútbol amateur chileno.

El club confirmó el regreso del atacante, que ya había formado parte de su plantel durante 2023, con un mensaje directo: “Bienvenido de vuelta Jean Paul Pineda”. Ahora su retorno tiene incluso una primera fecha marcada en el calendario, marcando un hito en la categoría.

¿Cuándo debuta Jean Paul Pineda en el Campeonato Fenafur?

La llegada de Pineda revolucionó de inmediato el ambiente del Campeonato de Selecciones de la Federación Nacional de Fútbol Amateur (Fenafur). La Corporación Deportes Melipilla no quiso esperar y anunció que el delantero formará parte de las grandes novedades del plantel para este mismo fin de semana.

Su esperado reestreno en las canchas se producirá este sábado, cuando el “Potro Solitario” se enfrente a Chocalán Sur en el Estadio El Bajo.

¿Cuáles son los números y cuántos goles tiene Jean Paul Pineda?

El fichaje del atacante rompe el mercado amateur debido a la trayectoria que arrastra. Durante su carrera en el profesionalismo, el ariete registró números envidiables que ahora pondrá a disposición del cuadro melipillano para ir en busca del título.

En total, Pineda acumula 308 partidos oficiales disputados, sumando la impresionante cifra de 18.472 minutos en cancha. Su faceta goleadora es su principal carta de presentación: registra 78 anotaciones y 29 asistencias a lo largo de su trayectoria.

Desglosando su rendimiento, sus mejores cifras se dieron en la máxima categoría del fútbol nacional. En torneos de Apertura deslumbró con 25 dianas, mientras que en torneos de Clausura y de Transición aportó 14 y 11 tantos respectivamente. Además, sumó experiencia continental marcando dos goles en 10 partidos disputados por la Copa Libertadores.

¿En qué clubes jugó Jean Paul Pineda durante su carrera?

El delantero cuenta con un currículum que inició en 2006, año en que debutó profesionalmente con la camiseta de Palestino. Tras brillar en el cuadro árabe, inició un largo periplo que lo llevó a Cobresal (2010), Cobreloa (2011) y Unión Española, club donde alcanzó un nivel que le valió dar el gran salto a Colo Colo en la temporada 2012.

Posteriormente, el atacante logró consolidar su carrera en el extranjero, sumando valiosas experiencias en el Córdoba de España (donde sumó minutos en la Copa del Rey y en la promoción a LaLiga), el Vitoria de Brasil (donde disputó el Campeonato Baiano y la Copa do Brasil) y el Atlético Bucaramanga de Colombia, marcando un tanto en la Copa Colombia.

En su retorno a Chile, el ariete vistió los colores de Santiago Wanderers, Universidad de Concepción, Coquimbo Unido y Real San Joaquín, antes de concretar este mediático regreso a las canchas con la camiseta de Deportes Melipilla.